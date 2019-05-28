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崇友電梯維護收入成長 汰舊換新台數看增雙位數

最新更新：2019/05/28 16:48

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）崇友電梯維護勞務收入持續成長，深耕高速梯應用，今年汰舊換新業務台數可望有雙位數成長。

崇友今天下午受邀參加櫃檯買賣中心舉辦業績發表會。崇友發言人林鴻鵬指出，電梯產業朝節能、智慧化等技術趨勢發展，崇友續突破傳統電梯顯示介面車廂設計，並導入PM永磁同步馬達設計。此外技術士占員工比重超過7成，持有技術證照。

在營運部分，崇友指出，公司毛利率穩健成長，目前電梯新梯收入和維護勞務收入比重，大約是6比4，維護勞務收入持續增溫。

林鴻鵬指出，崇友持續深耕應用在辦公大樓、百貨及飯店用的高速梯新梯產品，完工台數成長幅度看兩位數，汰舊換新業務穩健向上，今年汰舊換新台數可望有雙位數成長，此外維護保養收入每年穩定成長。

在中國大陸市場布局，林鴻鵬表示，近3年營運相對保守，去年停止中國大陸市場接單作業，去年占比約1.77%，預估今年占比趨近零。

崇友持續布局物聯網電梯產品與雲端電梯監控系統，利用連網技術可透過數據分析電梯運行使用狀況，其次擴大整合旗下維修保養服務，可透過雲端監控系統掌握電梯故障情況。

崇友自結今年4月合併營收新台幣4.62億元，較去年同期3.03億元成長52.3%，累計今年前4月自結合併營收14.93億元，較去年同期成長8.2%，崇友指出4月認列遠雄汐止U-TOWN二期大型建案銷貨收入，營收較去年同期增加。

崇友第1季稅後淨利2.05億元，較去年同期2.09億元微減1.73%，第1季每股稅後純益1.16元，略低於去年同期EPS 1.18元。（編輯：趙蔚蘭）1080528

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