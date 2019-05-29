巴西經濟復甦遲緩 產業界希望轉破滅

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西總統波索納洛今年元月宣誓就職時，很多人擔心他沒有能力團結國家人民，只有企業界對他寄予厚望。但經過近5個月，政府犯下一系列錯誤，企業界原先希望也開始破滅。

波索納洛（Jair Bolsonaro）在競選期間曾經說，自己對經濟一無所知。掌權後，他將經濟的所有決定權交給經濟部長葛德斯（Paulo Guedes），以拯救巴西經濟面臨可能另一波的衰退，市場對即將到來的自由改革前景充滿熱情，但政府犯下政策和人事任命等一系列錯誤，引發內部政治紛爭和在國會缺乏領導能力，加深成長困難，看不到經濟復甦的跡象。

因此，大多數分析師將對巴西的成長預期減半，普遍認為，2020年之前，巴西經濟不會有顯著成長。

2001年，美國高盛公司首席經濟學家歐尼爾（Jim O’Neil）首次提出「金磚四國」的概念，將中國、印度、俄羅斯和巴西等4個經濟發展前景看好的國家，列為新興市場的代表。

他在2003年的「金磚四國」研究報告預測，這4國將在2050年位列世界最強經濟體。2010年，隨著南非成為正式成員加入合作機制，合稱金磚五國（Brics）。

然而，近10年巴西的經濟表現疲軟，2015年和2016年連續兩年的癱瘓性衰退使經濟緊縮了近7%，隨後恢復速度遲緩，2017年和2018年，經濟只以每年1.1%的速度成長。

負面消息並不止於此：從今年年初開始，經濟學家已將他們對2019年巴西經濟成長的預期降低一半，與過去兩年的情況沒有太大不同。

巴西經濟成長緩慢，受苦的是巴西勞工，失業人口從2012年的760萬人增至今年1340萬人。但波索納洛認為，這個數字低估，實際情況可能更糟。

官方數據顯示，有2830萬人沒有正式工作或接受較低工時的工作。與此同時，從事正規工作的人減少，勞工薪資勉強追上通貨膨脹；近4年來，巴西物價已經上漲25%。

巴西貨幣和股市表現也辜負市場期望。去年10月波索納洛確認當選總統後，巴西幣值強勁上揚，顯示國外投資人的信心，但現在卻視前景黯淡，一般預測實體經濟成長速度的貨幣和股市，都接近與今年初相同的水準。

市場分析人士與波索納洛政府成員之間的主要共識都是，前任總統羅賽芙（Dilma Rousseff）執政期間，國家的支出金額超過收入，形成財政赤字；經濟危機導致收入和稅收下降，誘發家庭和政府債務危機，從而形成惡性循環。

羅賽芙被檢舉隱瞞財政赤字，違反稽徵責任法，遭國會彈劾下台後，巴西政府的所有努力都集中在減少財政赤字上，其中一項重要改革就是退休金制度。

經濟繁榮時期，巴西的債務占其經濟規模的約51%，不斷成長的稅收赤字使債務水準提高到目前的77.1%。

巴西政府說，如果什麼都不做，到2023年，整體債務規模將達國家經濟規模。（編輯：陳永昌）1080529