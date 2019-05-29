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業成：屏下指紋辨識觸控夯 7月產能倍增

最新更新：2019/05/29 12:42

（中央社記者潘智義苗栗29日電）觸控面板廠GIS-KY業成董事長周賢穎今天在股東會後記者會表示，超聲波屏下指紋辨識觸控產品擴充新產能後，7月產能倍增，除暨有品牌大客戶，年底前可望再增新客戶。

周賢穎指出，超聲波屏下指紋辨識觸控產品已出貨給國際知名品牌，雖然另一國際知名品牌大客戶尚未採用這項技術，但目前仍有很多手機品牌商看到這項技術的優點。

他說，現階段屏下指紋觸控產品月產能200萬多片，新產線正在裝機，待7月量產後產能可望擴增至400多萬片，第4季也就是年底前還會新增2、3家中國品牌新客戶。

他表示，明年初屏下指紋辨識觸控產品可能會再擴充新產能，明年月產能不排除達到千萬片以上。以每年10幾億支手機的市場規模，若不計目前採用臉部辨識功能，尚未採用屏下指紋辨識觸控功能的知名品牌，高階手機全年仍有4億支市場，相當看好超聲波屏下指紋辨識觸控市場，若採用臉部辨識功能手機品牌將來也採用屏下指紋辨識觸控功能，市場規模更大。

如果沒有外在因素干擾，以業成上半年屏下指紋辨識觸控產品月產能200多萬片，下半年400多萬片推估，全年將有機會超過3500萬片。（編輯：郭萍英）1080529

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