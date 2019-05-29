業成：紅色供應鏈暫停殺價 需觀察美中貿易戰

（中央社記者潘智義苗栗29日電）觸控面板廠GIS-KY業成董事長周賢穎今天在股東會後記者會表示，中國觸控面板廠殺價競爭告一段落，產品價格回穩，但美中貿戰仍是必須觀察的產業變數。

周賢穎指出，紅色供應鏈殺價競爭，就像金庸武俠小說裡的七傷拳，傷人也必自傷，中國大陸觸控面板廠已嚐到苦果，殺價競爭告一段落，今年觸控產業雖辛苦，但仍樂觀，只是美中貿易戰是關鍵變數。

他認為，美國制裁華為事件的影響還好，美國總統川普是生意人，美中貿易戰只是手段，應該不至於弄到真的兩敗俱傷。

他說，因應美中貿易戰，業成的供應鏈有預作準備，但「大船要轉彎可能不容易」，爭取全球大客戶訂單必須分散風險，因此，地區型的客戶都有布局，但對於美中貿易戰這種突然發生的事，不敢說措手不及，總是有一些影響，好在公司體質還不錯，應該影響不大。

他強調，生產據點分散一直都有考慮，但規模大，搬移有難度，以前考慮的都是成本問題，現在是風險的問題。越南是現階段移廠較熱門的國家，就像是十幾年前的中國大陸，但十年以後呢？這是必須長期考慮的因素。因此目前沒考慮要般移，因為要搬移至少須1年以上的時間做準備。

他分析，現階段積極擴充超聲波屏下指紋辨識觸控產品的產能，7月產能可望倍增，從目前的月產能200多萬片增至400多萬片，明年初有機會進一步擴充至月產能千萬片水準。

他說，目前出貨的超聲波屏下指紋辨識產品屬於第3代，年底前對新客戶出貨的產品就是第4代產品；今年資本支出約新台幣60億元，其中10幾億元用在超聲波屏下指紋辨識觸控產品。另外，資本支出用於無錫一條龍產線擴廠之用。

業成目前擁有一條龍產線的廠區包括台灣、深圳、成都、無錫廠，屏下超聲波指紋辨識產品主要在成都及台灣廠生產，台廠的超聲波屏下指紋辨識觸控產線將逐步轉為研發為主的產線。

另外，業成筆電模組產能將逐步提升，上半年單月出貨50多萬台，下半年單月有機會出貨近百萬台，明年月出貨量百萬台可望成常態。雖然筆電模組業務起步較慢，但目前除大客戶，也供應其他品牌，產能快速攀升。至於筆電加平板電腦觸控產品月產能200多萬台，甚至好的時候單月平板電腦觸控產品出貨即近170萬台。（編輯：郭萍英）1080529