中碳鋰離子電池關鍵材料新產能 6月投產

（中央社記者潘智義台北30日電）中鋼集團旗下中鋼碳素化學公司積極投入碳材料的研發與生產，小港廠及屏南廠分別新建碳材料生產線設備，將於6月1日正式投產。

中碳表示，小港廠介相碳微球年產量由5000噸增加至7500噸，屏南廠介相石墨碳微球年產量2000噸，立下新的里程碑。

中碳說明，小港廠生產的介相碳微球是生球，除原本委外代工做成熟球，也就是介相石墨碳微球，自6月1日起將直接供應屏南廠，做為生產介相石墨碳微球的原料。

中碳指出，自2000年開始投入鋰離子電池負極材料開發，於小港廠陸續建造6條介相碳微球生產線，年產能共5000噸，再新增2條產線後，年產能增至7500噸。

中碳說明，將小港廠的介相碳微球委外加工，往下游製成介相石墨碳微球，是鋰離子電池不可或缺的關鍵材料，可廣泛應用於3C產品、電動手工具等現代生活用品，甚至使用於電動汽機車，以及風能、太陽能等儲能設備，扮演著節能減碳、降低空污的重要角色。

中碳指出，有鑑於全球鋰電池發展呈現向上趨勢，市場需求快速成長，中碳於2016年啟動產能擴增計畫，於小港廠再建造兩條年產能共2500噸的介相碳微球生產線，年產能增至7500噸，大幅提高50%。

此外，中碳也在屏南工業區建屏南廠，掌握關鍵技術，投入石墨化製程建造出國內第一座生產介相石墨碳微球的石墨化爐生產線，年產能達2000噸，另預留未來產能擴充所需的建廠用地。

中碳小港廠2500噸介相碳微球及屏南廠2000噸介相石墨碳微球，皆於今年上半年完成試車運轉，6月1日正式投產。中碳積極投入研發，例如開發「高比表面積活性碳」，以應用於輕軌電車與風力發電的超級電容器等用途，提升中碳產業競爭力，朝著成為煤化學品及精碳材料的領航企業願景邁進。（編輯：張均懋）1080530