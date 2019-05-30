核四封存履約爭議畫句點 台電賠奇異共55.85億元

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）核四封存引發履約爭議，美商奇異（GE)為此聲請兩起仲裁；台電今天宣布，就第二起仲裁已與奇異達成和解，須支付新台幣7.11億元，若加上第一案判賠48.74億元，台電總計賠給奇異55.85億元，全案也畫下句點。

102年4月24日，當時的行政院長江宜樺宣布核四1、2號機封存，並於104年7月完成封存作業程序，這個台電內部稱為「龍門計畫工程」的核能四廠興建案，在耗資2800多億元，歷經30多年反覆停工復工後，終於走入歷史。

但因台電與奇異（GE)簽訂有「核反應器系統暨附屬系統、設備及服務（NSSS）」契約，核四封存後，台電隨即停支付1.29億美元契約款項，奇異認定台電違約，於是在104年9月向國際商會（ICC）國際仲裁院聲請仲裁。

核四封存15個月後，奇異再以契約約定為由，提起第2起仲裁，要求台電針對尚未驗收的設備款項、契約終止費、核四停工應得利潤等，賠償6600萬美元。

第一起仲裁結果在今年3月出爐，台電敗訴，須付給奇異1.58億美元（約合新台幣48.74億元），台電認賠未再爭執，迅速付款給奇異。

第2起仲裁案，台電評估贏面不大，為避免日後支付高額利息，選擇與奇異庭外和解，經過5度協商後，雙方以2250萬美元、約原求償金額的1/3達成和解（約合新台幣7.11億元），協商結果已於5月29日報請台電董事會通過。

台電因核四封存停工，前後共賠償奇異1.805億美元（相當於新台幣55.85億元），外界形容是「好貴的分手費」，不過台電強調，付給奇異賠償金已經提前從寬編列，對台電108年度損益不會有重大影響，也不會影響電價。（編輯：陸倩瑤）1080530