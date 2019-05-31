系統台業者轉型 瞄準智慧社區商機

（中央社記者江明晏台北31日電）OTT崛起，有線電視系統台業者積極轉型，新增加值服務創造第二成長曲線，凱擘大寬頻推出「智慧社區」服務，針對社區管理提供解決方案，整合社區監控、停車場管理及環境控管。

凱擘大寬頻表示，旗下推出「智慧社區」服務，整合「社區監控」、「停車場管理」、「環境控管」及其他擴充應用等多元服務，可解決社區安全及管理問題。

舉例來說，凱擘大寬頻指出，「社區監控」提供社區管理單位跨平台、高畫質即時分割影像監控，以及24小時全時錄影30天儲存服務，可透過電腦、平板、手機遠端即時監控，還能指定日期與時段搜尋歷史影像，再搭配主動告警及入侵告警訊息通報功能，維護社區安全。

同時，社區監控影像也能傳送至住戶家中電視，凱擘大寬頻數位有線電視用戶轉到第999台即可觀看；社區舉行管委會會議、康樂活動時，也能同步將現場影像分享給住戶。

「停車場管理」以車牌辨識技術取代遙控器、感應卡與車道管理人力，數位化記錄、控管住戶及訪客車輛的進出，0.5秒內即能辨識完成並開啟柵欄，也可結合eTag雙重辨識，方便住戶車輛快速進出，省下耗材與維運費用。

另外，「環境控管」則是將手機APP連結門禁、對講系統，讓住戶透過影像確認訪客，避免不必要打擾；社區機房、公用設備等則能透過環控管理感應、監測運作狀態，提高公共區域及環境設施安全。

根據每個社區不同需求，凱擘大寬頻也提供客製化的智慧社區解決方案，以月租方式取代一次性高額建置費用，降低自動化管理的門檻。凱擘大寬頻智慧社區另提供免費「社區達人APP」管理服務平台，運用智慧科技連結社區與住戶間的溝通管道。（編輯：林沂鋒）1080531