政府帶頭衝風電 外銀：領先亞洲奠定3基礎

（中央社記者廖禹揚台北1日電）台灣積極發展離岸風電，外銀指出，監理、政治願景、克服財務挑戰是成功3關鍵，也是其他亞太區域計畫不可或缺的基礎，台灣成立專案融資公司，建立允許外資參與的監理架構，更是領先亞洲。

法國巴黎銀行5月初針對亞太區域發展離岸風電需求動力、融資需求等面向發布文章，文內指出，亞太地區是全球最大的一次能源消費區域，排放量占全球總量近5成，不過，亞太地區也囊括全球再生能源投資的3分之2，其中又以離岸風電為投資重點。

根據維基百科的資訊，一次能源是指自然界中存在、可直接被使用的能源，如煤、石油、天然氣等化石燃料。

法國巴黎銀行表示，近期研究顯示，亞太地區離岸風電裝置容量可望增加20倍，至2027年達到43GW，雖然中國在其中占比高，外資幾乎不可能參與，但外資仍看好台灣、日本、韓國、印度及越南將有出色貢獻。

法國巴黎銀行台灣區總經理胡日新指出，台灣所需能源大部分依賴進口，因此發展再生能源，尤其是離岸風電，是台灣經濟與政治的當務之急。

法國巴黎銀行指出，台灣在離岸風電上，是引領亞太地區的先鋒。2018年6月，台灣的海洋風力發電股份有限公司成為亞太地區首家為建造離岸風場而啟動專案融資的公司，這個案場裝置容量達128MW，對於目標在2030年前將離岸風電裝置容量提高到10GW的台灣而言，具有重要里程碑意義。

不只在離岸風電發展上，法國巴黎銀行亞太區電力與專案融資主管韋勒（Bruce Weller）表示，這次專案也將為整個區域未來的聯貸案奠定基礎。

海洋風電聯貸案共有11家銀行參與，包括外銀與多家台灣本地銀行，以及丹麥出口信貸機構「丹麥國家出口信貸」（EKF），也是首次以新台幣提供資金。此案由法國巴黎銀行擔任獨家財務顧問、統籌主辦銀行、利率避險銀行和帳戶管理銀行。

法國巴黎銀行指出，離岸風電的預估成長率取決於價格競爭力，創造有利的投資團竟將大有裨益；而亞太地區發展離岸風電，缺乏後勤支援與政府支持不足，將阻礙競爭力，地理與氣候條件也是關鍵。

但台灣除了擁有近乎完美的離岸風力發電條件外，法國巴黎銀行分析，海洋風電成功的關鍵還包括監理、政治願景、克服財務挑戰。

法國巴黎銀行表示，藉由此案，台灣率先建立允許外資參與風電專案的監理架構，日本最近也跟進效仿，韓國與越南也計畫開放市場。而台灣也是最早體認到必須擺脫大量燃煤發電的亞太國家之一，政府整握再生能源專案開發成本後，制定躉購費率等具有法律約束力的財務誘因。

而在財務挑戰方面，法國巴黎銀行發揮歐洲專案經驗、在亞太地區的融資能力、對當地法規的熟稔和產品專業知識，為海洋風力公司提供了端到端的融資。

韋勒認為，亞太地區在開發離岸風電上，相較歐洲還算是初來乍到，而法國巴黎銀行的主要優勢就是在歐洲的業務經驗，「歐洲企業主宰著這個行業（離岸風電），其中很多都是法國巴黎銀行的客戶」，法國巴黎銀行也因此具有協助亞太地區客戶彌合這方面差距的優勢。（編輯：楊凱翔）1080601