官方就業報告證實 印度失業率達45年新高

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度勞工部在新內閣組成後發表首份就業報告說，印度2017到2018財政年度的失業率達6.1%。這項失業率創45年來新高。

不過，印度統計局長斯里瓦斯塔瓦（Pravin Srivastava）向印度媒體聲稱，這個數據是定期勞動力調查（periodic labour force survey）首次採用全新方法和統計設計，和以前的失業率調查比較是不公平的，他不會稱6.1%這個數字是印度45年以來最高失業率。

他又說，過去的失業率調查是根據私人最終消費支出，而這次則納入教育水準衡量。

印度勞工部表示，教育水準更高者對薪資的期望更高，這些人可能不願加入低技能和低報酬的工作，因而把定期勞動力調查納入教育水準進行考量。

印度總理莫迪領導的政府首個任期因數度退回全國抽樣調查辦公室（NSSO）提出的就業報告，導致印度國家統計委員會（National Statistical Commission）代理主席莫漢南（PC Mohanan）等高官2月憤而辭職，被退回的2017到2018年就業報告也因而流出，指失業率達6.1%，但印度政府智庫Niti Aayog稱這只是草案。

由於國會下院大選終於結束，且新內閣已於昨天正式就位，印度勞工部在對外發表2017到2018年就業報告後，證實了先前流出的就業報告是真的。

根據印度政府拖了幾年後首次公布的這份就業報告，在2017到2018財政年度，印度男性的失業率為6.2%，女性為5.7%。

報告顯示，印度城市男性在2017到2018財政年度的失業率更高，達到7.1%，農村男性的失業率為5.8%。同期，城市女性的失業率也高達10.8%，農村婦女失業率為3.8%。

已有許多分析指出，由於莫迪政府第一任期貿然推動未做好配套措施的廢鈔政策和過於複雜的商品與服務稅（GST），嚴重打擊印度經濟，習慣以現金交易的農村經濟和中小企業受到重創，也導致一些中小企業關門或裁員，印度才會出現45年以來最高的失業率。

不過，專家認為，由於莫迪在競選策略上成功透過巴基斯坦恐怖分子在克什米爾的恐怖攻擊，把民眾的焦點轉移到國家安全問題上，因而在國會下院大選中贏得壓倒性勝利。

但要如何解決印度45年以來如此嚴重的失業率、進而導致印度民間消費大幅萎縮，還有銀行和非銀行金融機構的違約等問題引發資金流動緊縮，嚴重影響企業貸款，都將是莫迪新內閣必須面對的挑戰。1080601