華碩旗艦智慧手機 首推翻轉式相機

（中央社記者潘智義台北6日電）華碩電腦今天發表最新ASUS ZenFone 6智慧手機，採全螢幕設計，捨去前鏡頭，取而代之的是翻轉式相機，可全景拍攝，強調一般人也可拍出專業攝影師水準的畫面。

華碩董事長施崇棠宣布，ASUS ZenFone 6正式在台上市，6GB RAM/128GB ROM版本新台幣1萬7990元，8GB RAM/256GBROM版本2萬990元。

ASUS ZenFone 6採用高通S855行動運算平台，擁有5000mAh超大電池續航力，可以使用兩天不斷電，是目前市面上，旗艦智慧型手機中少見的大電量機種，再加上極窄邊框的6.4吋超大全螢幕。

ASUS ZenFone 6的翻轉式相機包含真實4800萬畫素主鏡頭和1300萬畫素的超廣角副鏡頭，內建全新「自動全景」、「動態追蹤」、「高動態穩定範圍（HDR）」與「超級夜景」等攝影模式，可輕鬆記錄生活感動瞬間，

為了展現翻轉相機的功能，擅長人物攝影的攝影師林炳存在ASUS ZenFone 6發表會拿起手機做勢要自拍，結果秀出的照片卻是手機發表會主持人黃子佼，林炳存說，這就是翻轉鏡頭厲害的地方，被拍的人完全看不出自己入鏡。

曾獲國際攝影大獎的專業攝影師馬賽也秀出一張在斯里蘭卡拍攝的猴子照片，他說智慧手機對著別的地方，但透過翻轉相機，「偷拍」這隻趴在機車上的野生猴子，表情十分自然。（編輯：楊凱翔）1080606