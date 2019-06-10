高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

（中央社記者吳家豪台北10日電）投資人認為美國聯準會（Fed）將降息支撐經濟，帶動道瓊工業指數7日勁揚逾263點，上週累計大漲4.7%；法人分析，台股守穩半年線反彈，但高檔套牢反壓沉重，指數恐難脫區間震盪。

美股道瓊工業指數7日終場上漲263.28點，或1.02%，收在25983.94點；標準普爾500指數上漲29.85點，或1.05%，收在2873.34點；以科技股為主的那斯達克指數上漲126.549點，或1.66%，收在7742.102點。

受美中貿易戰延燒、市場持續對電子股信心不足影響，6日台股震盪走低，盤中一度跌破年線，不過尾盤電子股跌幅收斂，金融股撐盤，台股重回10400點之上，守住年線，終場下跌52.42點，跌幅0.5%，收在10409.2點，週線收黑，成交值新台幣979億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣43.94億元。

重量級上市櫃公司本週將接續舉辦法人說明會和股東常會，由台達電打頭陣於10日舉行股東會，鴻海將於11日首次自辦法人說明會，台塑11日舉行股東會；股王大立光、可成和聯電接著於12日舉行股東會。

傳動元件大廠上銀自結5月合併營收新台幣20.44億元，是半年來相對高點，也是歷年同期次高。法人預估，上銀第2季業績可望較第1季佳。

電腦品牌廠華碩公布5月品牌營收新台幣206億元，年減12%；華碩說明，5月仍為產業淡季，並處於新產品上市前過渡期，所以營收較低。

法人表示，美中貿易戰衝突未解，台股短線受惠Fed可能降息而反彈，但景氣下滑疑慮仍在，近期盤面多空訊息交雜；技術面上，指數守穩半年線反彈，但週指標持續弱勢，中期修正的震盪整理格局尚未改變，指數恐難脫區間震盪。（編輯：楊玫寧）1080610