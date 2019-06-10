新鮮人期待薪資連3年下修 打工應注意七不四要

（中央社記者廖禹揚、蔡芃敏台北10日電）暑假畢業季、打工季到來，人力銀行調查，今年應屆畢業生計畫立即投入職場比例下降，期待薪資也更務實，連3年下修至新台幣3萬1085元。

人力銀行也呼籲，暑假要打工的學生應注意「七不四要」，包含不繳錢、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身等，注意自身權益。

1111人力銀行今天公布2019新鮮人求職現況調查，應屆畢業生中，有84.3%計劃在畢業後立即投入國內就業市場，較去年下滑8.1個百分點，有6%畢業生選擇繼續升學或考公職。另有約10%則選擇創業、在家幫忙、出國打工度假、或想找海外工作等。

同時，新鮮人預計找到工作時間，從去年的36天增至67天，而對第一份正職工作薪資期待值也更趨務實，從2016年超過3萬2000元的高點連續3年下修，今年平均期待起薪降至3萬1085元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，新鮮人可能對目前台灣給薪狀況較無信心，因此主動下修期待薪資，以更快找到工作，另一方面可能也反映對自身職能信心不足，或僅以足供生活所需金額來設定期待薪資。

李大華分析，美中貿易戰雖帶來台商回流，也有部分廠商調整釋出職缺，但新鮮人不見得能找到理想職缺，對整體大環境穩定度也有疑慮。而在大環境動盪狀況下，也可能使畢業生預留時間加強自身能力、或謀求公職鐵飯碗。

值得注意的是，根據人力銀行調查，逾8成計劃在畢業後立即投入職場的畢業生中，有26%畢業生「畢業即負債」，平均要扛學貸24萬1667元，不得不在畢業後立刻投入市場，甚至在學期間就開始打工。

如肩負36萬學貸的Evan，為減輕畢業後負擔，在學期間打工就攢下20萬元積蓄。她認為，新鮮人信心不足，可能是因為從未接觸過職場，在學打工期間預先接觸、有些磨練後，就不會太過迷網。

根據調查，今年新鮮人最想投入的產業是資訊及科技業（30.7%）、傳產及製造業（26.7%）、民生及服務業（22.2%）；最熱門職務則是行政後勤（29.6%）、生產製程（13.1%）、操作技術（12.5%）。以學群交叉分析，期待起薪最高者為數理化學群的4萬909元，最低則為遊憩與運動學群的2萬8221元。

另外，大專院校即將放暑假，不少學生已經規劃工讀或是到企業實習，yes123求職網今天公布「暑假打工實習與夢幻企業職缺調查」，調查顯示，有90.8%受訪者指出，有計畫在暑期打工。調查也顯示，受訪者期待透過打工每月平均能賺2萬7651元。

進一步觀察學生暑期打工原因，依序為賺生活費、想存錢、增加社會經驗、賺學費和學貸壓力等。

不過，有34.7%打工經驗的學生指出，曾經在工讀時遇到打工陷阱，包含工作與廣告及面試不相符、雇主找藉口亂扣薪、合約不合理、要求預繳費用、遭遇言語或肢體性騷擾等等。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，雖然打工經驗很重要，但也應注意打工陷阱，並且爭取自身勞動權益，注意工作安全。雇主也需要提供職前訓練，以及負擔工作保險，避免發生職災。

楊宗斌提醒求職時應該謹記「七不四要」，「七不」分別為不繳錢、不購買、不辦卡、不隨意簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作，「四要」則為要陪同、要確定、要存疑、要注意就業隱私權。

1111人力銀行針對應屆畢業生進行立意抽樣調查，調查時間為2019年5月22日到6月5日，總計回收1233份問卷。

yes123求職網於5月16日到5月28日進行暑假打工實習與夢幻企業職缺調查，並以網路問卷進行抽樣，有效問卷共1170份，信心水準為95%，誤差值為正負2.87個百分點。（編輯：林沂鋒/林孟汝）1080610