亞太資產管理成長快 2025年規模估達29.6兆美元

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）資誠（PwC）今天發布「2025資產財富管理報告－亞洲覺醒」指出，亞太地區富裕階層與高淨值資產人士急速竄升的財富，將帶動亞太區資產與財富管理規模快速成長，預估至2025年規模將達29.6兆美元。

根據「2025資產財富管理報告－亞洲覺醒」顯示，亞太地區高資產人士財富快速增加，為資產管理業者帶來更多機會，將帶動亞太區資產和財富管理業超越歐洲及北美等成熟市場。

報告表示，2017年亞太區資產與財富管理規模約15.1兆美元，在保護主義未進一步蔓延且地緣政治情勢仍相對樂觀前提下，預估2025年將攀升至29.6兆美元，年複合成長率(CAGR)8.7%，成長速度將為全球之冠。

其中，零售基金資產管理規模於2025年翻倍成長至11.9兆美元，地產與基礎建設投資等極受亞洲投資客歡迎的另類資產，規模預計從2017年的2兆美元，以11.7%的年複合成長率，成長至2025年的6.9兆美元。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長郭柏如說，亞太地區投資者往往較主動，更著重報酬；不過，隨著自動化投資理財顧問和數位化基金投資諮詢的導入，預期將進一步推動亞太地區被動型投資的成長。

另一方面，報告發現，亞太地區的機構和散戶投資人越來越重視連結ESG (環境、社會、公司治理) 、SRI(社會責任投資) 的永續投資，預期亞太地區將有更多綠色金融體系崛起。

郭柏如指出，永續投資有很大一部分是由千禧世代推動，相較於年長投資者，千禧世代傾向投資與他們個人價值觀一致的項目，也傾向使用數位平台，線上銷售管道的成長在亞太地區特別明顯。有鑑於千禧世代未來10年在市場中將發揮更大影響力，資產管理業者將面臨的主要挑戰將是如何透過線上平台提供更細緻化的商品。（編輯：趙蔚蘭）1080610