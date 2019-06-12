台泥：結合社區生態教育 打造和平廠成生態工廠

（中央社記者韋樞台北12日電）蘇花改預計明年初農曆春節前全線通車，花蓮端第一個出口就是和平，台泥公司董事長張安平今天在股東會中表示，台泥將在和平廠打造結合工廠、生態教育和社區一體的循環生態工廠。

台泥公司今天股東會順利通過各項議案，並配發每股現金股利新台幣3.3元及股票股利0.7元。

張安平表示，台泥和平廠與和平村民共處20年後，台泥公司希望在和平廠再推動「開放式循環生態工廠」。台泥和平工業園區將採取開放、透明、融入、分享、整合、主動開拓新的在地的經濟價值，結合社區，廠區創造生態聚落。

台泥正與和平村民溝通，利用和平廠水泥窯的高溫來協同處理花蓮縣的生活垃圾，雖然早已獲得花蓮縣政府同意，但日前張安平赴花蓮和平村參與公聽會，面對面與村民溝通，亦說明因處理城市廢棄物而圓滿拼圖完成循環生態園區，未來會帶給和平村不一樣的發展面貌。

張安平指出，蘇花改預計今年底完工，可望明年初農曆春節前全線通車，和平將成為花蓮第一個出口，台泥和平廠就在交流道旁邊，下了交流道的旅客將會驚艷於和平村社區獨具一格的生態聚落，和平廠將完全開放，歡迎遊客進來看看究竟水泥窯是如何協同處理生活垃圾，且如何結合循環經濟、生態教育、觀光資源、社區發展、工作機會等多目標齊進的完美場域。

但是，張安平表示，這項「開放式循環生態工廠」必須要先和花蓮縣政府洽談，再來還要再與和平村居民溝通，未來還有再一次溝通說明會，屆時如仍有超過一半以上的和平村居民反對水泥廠協同處理生活垃圾，整體「開放式循環生態工廠」計畫將缺少重要的一塊拼圖而大受影響，因此暫時沒有具體的建設時程。

台泥公司指出，協同處理生活垃圾的設備約新台幣6億元，以台泥在大陸廣西貴港水泥廠裝置的經驗，僅需1年即可完成工程，若和平廠得以協助花蓮縣處理生活垃圾，花蓮的大量垃圾不必再花大錢遠送到宜蘭去處理，底渣再尋地掩埋，垃圾車也不必再經過和平村門口，將由專用道直接進入廠區內處理垃圾，生活環境品質將獲得改善。（編輯：蘇志宗）1080612