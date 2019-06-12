晶技股東會通過配息2元 全面改選董事

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）石英元件大廠晶技今天股東會通過每股配息2元，也順利全面改選董事。晶技表示持續推動高階高毛利產品銷售。

展望今年，晶技表示持續強化產業布局、提升市場占有率，持續深耕中國並強化歐美日市場。

此外晶技推動高階高毛利產品銷售，不排除透過技術合作、策略聯盟、併購及整合，加速關鍵技術或能力移轉，以及新產品、新製程開發速度。

展望第2季營運表現，法人先前預估，晶技第2季可受惠行動運算、行動通訊和網通產品拉貨需求，第2季業績可望季增10%以上，單季業績有機會接近新台幣18億元。

在5G應用產品布局，法人指出，晶技已獲得中國、美國和歐洲通訊設備大廠5G相關開發專案，供應恆溫控制石英振盪器（OCXO）和電壓控制石英振盪器（VCXO）等5G應用產品，預計下半年可開始貢獻業績，進一步帶動明年晶技在網通事業的明顯成長。

展望今年營運，法人預估晶技今年上半年雖仍有季節性淡季影響，不過5G小型基地台應用可望在今年逐季增溫，晶技今年可望搭上5G網通設備應用，有助拉抬相關石英振盪器出貨。

晶技自結今年5月合併營收新台幣6.49億元，較去年同期6.22億元成長4.48%，累計今年前5月自結合併營收28.79億元，較去年同期30.81億元減少6.57%。

晶技去年全年合併營收新台幣81.56億元，較前一年減少約7.12%，達成預算目標90.38%；去年稅後淨利6.44億元，較前一年減少33.07%，去年每股基本稅後純益（EPS）2.08元，前一年EPS 3.11 元。（編輯：李信寬）1080612