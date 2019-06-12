瑞銀：人民幣兌美元可能貶破7 未必是最後防線

（中央社記者廖禹揚台北12日電）在美中貿易戰陰影下，外界預期人民幣兌美元匯率可能「破7」，瑞銀分析的確有此可能，但不會持續維持，且中國央行貨幣政策制定者不會再將此視作最後防線。

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘與瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能分析，市場將人民幣兌美元7.0水準視為標誌性關卡，若貶破7.0大關，很可能使投資者憂慮情緒升高。

但從貨幣政策角度來看，若死守這道「最後防線」，將使中國央行貨幣政策靈活性嚴重受限，因此，瑞銀認為，政策制定者應不會死守這道心理關卡。

上次「破7」發生在2008年金融危機前，瑞銀指出，人民幣面臨情況與當時大為不同，除過去10年人民幣的國際重要性與日俱增，中國國內經濟成長處於結構性下行趨勢，槓桿率已迅速上升，且外部盈餘幾乎消失（僅占GDP的1%）；同時，貨幣流通更加自由，中國在保持資本管制時也不斷擴大對外資開放國內資本市場。

瑞銀分析，人民幣當前挑戰遠勝以往，且美中貿易緊張局勢，更為中國本已放緩的經濟成長帶來更多威脅，這兩項因素可能將在未來3個月推動人民幣兌美元貶破7。

不過，瑞銀指出，若美國聯準會（Fed）降息，美元全面走軟，將為中國央行提供更多管理匯率的空間，人民幣很可能從近期的疲態中回暖。

瑞銀認為，美元兌人民幣匯率在未來6至12個月間將回穩於6.7至6.8區間，走勢應不至於失速，原因包括若美中在年底前達成貿易協議，將為美元兌人民幣匯率帶來下行壓力；中國的國際收支平衡改善有助支持人民幣。

瑞銀預估，美元將在2019下半年全面走軟，但為管理短期匯率風險，建議投資者避險對沖人民幣多頭頭寸。（編輯：郭萍英）1080612