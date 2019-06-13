中華電攜手HTC簽署年度MOU 投入5G開發

（中央社記者江明晏台北13日電）中華電信與宏達電今天宣布雙方簽署2019年度合作備忘錄(MOU)，將展開未來5G標竿技術、5G商轉實例，及智慧機、業務行銷、通路等合作，並推出多款由中華電獨賣的合作商品。

宏達電說明，雙方除延續2018年共同投入於5G電信技術「預商用」前期準備的合作成果，將持續創造更多商轉實例及加速產業鏈的整合，建構端到端的5G產業鏈，致力推動台灣5G發展，並將以達體驗展示標準的HTC手機及5G產品作為未來標準示範終端及標竿技術。

自去年「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」組成後，中華電信與HTC積極與業界合作夥伴建構上、中、下游產業鏈，日前並成功於5G試驗場域「臺北流行音樂中心」以HTC VIVE Pro測試即時VR360技術，創造流行音樂展演新視聽體驗。在COMPUTEX期間，雙方也與高通技術公司合作，成功展示實際5G網路垂直應用，為台灣的5G預商用進程立下里程碑。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信宏觀布局，前瞻決策，追求成長，並持續開創新局，研發能量居業界之冠，期許與HTC在新的一年攜手合作，強化中華電信於資通訊產業領導地位。

HTC董事長暨執行長王雪紅期許繼續與中華電信打造智慧生活及城市；HTC不斷發掘解決複雜問題的新方法，並積極投入醫療及教育領域，為孩童創造一個能夠獲得平等學習機會與資源的世界。HTC將積極與中華電信進行全方位合作，策略性獨家產品及銷售合作、5G技術開發及行動虛擬實境商品及體驗。（編輯：黃國倫）1080613