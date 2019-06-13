山林水瞄準海內外 看好中國與東南亞環保商機

（中央社記者潘智義台北13日電）山林水環境工程公司董事長郭淑珍今天在股東會表示，看好中國及東南亞環保產業發展，將建構跨國性工程實力，積極拓展海內、外商機，成為全方位跨國環境工程公司。

郭淑珍指出，將持續開發國內外水務市場，並規劃有機事業廢棄物回收再利用、污染土壤處理、污泥回收再利用等大型統合案競標，拓展循環經濟與再生經濟的龐大商機。

山林水指出，2018年積極拓展水處理工程、代操作維護業務，並積極布局多角化業務方向，2018年合併營收為45.38億元，年增65%；因營所稅調增及子公司免稅優惠到期，歸屬於母公司稅後淨利3.67億元，年減11%；每股稅後盈餘（EPS）2.78元。

山林水董事會提議維持高配息的股利政策，今天股東會通過盈餘分配案，每股配發現金股利2.5元，配發率達89.93%，以今天收盤52.9元計算，現金殖利率達4.72%。

國內業務方面，山林水今年除持續執行延續性水處理工程及水處理操作維護外，公共工程已陸續取得「彰化縣政府鹿港溪再現計畫鹿港福興污水下水道系統統包工程」、「迪化污水處理廠設備更新工程（第1期）脫水機及濃縮機等設備更新」、「台南市永康水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫統包工程」、「台中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程」、「惠來溪水環境改善計畫水湳經貿園區中水道系統應用及智慧管理操作維護工程」、「彰化市污水下水道第1期用戶接管工程第2標」等標案。

另外，山林水強調，併購的焚化爐底渣處理廠力優勢，由於相關證照取得不易，每年收益穩定。子公司禾山林在台中外埔綠能生態園區已建置生廚餘處理及稻稈處理設備及操作系統，預計第3季生廚餘處理開始投料，第4季開始併聯發電。

海外投資開發方面，山林水認為，中國大陸及東南亞內需強勁，有很多穩定獲利的環境保護相關產業。繼與馬來西亞吉蘭丹州水務公司(AKSB)合作，去年取得自來水管線汰換工程優先議約權後，目前已進入契約協商階段。山林水積極掌握政府環保政策發展及市場需求，以規劃中、長期發展策略，積極拓展海內、外商機。（編輯：楊凱翔）1080613