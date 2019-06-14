美中貿易戰 英業達銷美筆電返台生產列選項

（中央社記者潘智義台北14日電）英業達董事長卓桐華今天在記者會表示，英業達銷美筆電占3成以上，必要時將返台生產，但目前時機未到，只有小量銷美筆電返台生產。

卓桐華認為，美國客戶的筆電並非全部銷美，該如何因應美中變局，必須全盤考量。

英業達筆電事業群總經理張輝指出，目前美國並未真的對筆電課徵高關稅，美國總統川普、中國國家主席習近平在美中貿易上也未達成協議，如果廠商先認定美國將對中國輸美筆電課徵高關稅，移動生產線之後，萬一美、中雙方說「不打了」，結果將是所有的投資經費都白花。

張輝說，因應美中貿易戰，各種計畫都要有，就連筆電100%返台生產的計畫都要準備好，但卻不一定要成真，下一步該怎麼走，要看美中談判結果而定。

卓桐華強調，英業達現階段有幾個製造站，包括中國大陸、台灣、墨西哥、捷克、馬來西亞的檳城，中國大陸生產筆電、智慧裝置，台灣小量生產銷美筆電、伺服器，以及其他產品，墨西哥生產伺服器，檳城生產智慧裝置。

英業達旗下英華達總經理何代水指出，中國大陸上海廠有其優勢，但南昌廠扮演上海廠的輔廠，相對上海廠又可降低成本，若返台生產雖可自動化，但自動化生產線的產能利用率必須很高，才能支應機器設備的成本，投資自動化生產線必須一步一步來，客戶的訂單能不能配合是關鍵。

卓桐華說，自己最喜歡工廠設在台灣，但設廠考量的因素很多，就像川普一度打算對墨西哥銷美商品課徵關稅，英業達在休斯頓的工廠就成為因應美墨關係的備案。換個角度來看，若為因應美中貿易戰，將工廠全遷到美國，供應鏈不跟進，生產成本只會比在中國生產更高。

他指出，設廠地點與客戶態度有絕對關係，像當初到重慶設廠也是配合客戶的規劃，成本更是重要關鍵。（編輯：楊凱翔）1080614