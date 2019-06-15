貿易戰變數仍在 台股能否突破季線待觀察

（中央社記者吳家豪台北15日電）美中貿易戰衝擊景氣變數仍在，台股季線反壓沉重，修正格局未變，將聚焦科技股表現；下週將召開股東會的上市公司包括大同、華碩、晶電等。

投顧表示，國際股市整理態勢未變，短線留意美國聯邦準備理事會（Fed）降息利多，但貿易戰衝擊景氣變數仍在，台股難脫中期修正格局；技術面上，指數往上面臨季線反壓，短線拉回整理難以避免，但低檔支撐強，修正以橫盤整理為主。

面臨經營權之爭的大同將於17日舉行股東會，日前市場派股東羅得投資股份有限公司、競殿投資股份有限公司及三雅投資股份有限公司發函，請求大同董事會於發函送達後15日內召集股東臨時會，欲提前改選董事及獨立董事；不過，大同14日傍晚發布重大訊息指出，應無召集股東臨時會的正當理由、急迫性與必要性，予以否決。

外界預期，以三圓建設董事長王光祥為首的大同市場派股東，可能透過公開收購委託書，在17日股東會與大同公司派一較高下。

電腦品牌廠華碩股東會將在18日登場，由於華碩智慧型手機ZenFone商標被質疑可能與印度企業Telecare Network於2008年註冊的Zen和Zen Mobile商標造成混淆，遭印度法院裁定禁用，市場關注華碩手機在印度市場的後續發展。

LED磊晶廠龍頭晶電將於20日召開股東會，晶電在股東報告書中強調，今年LED產業仍處於供過於求狀態，但是隨著LED發光效率提升、晶片尺寸微小化，使得利基型應用浮出檯面。晶電看好Mini LED（次毫米發光二極體）應用於各種顯示器的需求增加、LED高效燈管及燈絲型LED燈泡的需求量逐年大幅成長，並看好LED在照明及汽車等應用的滲透率持續提升。

法人則認為，晶電客戶為迎接下半年需求旺季，將提前於第2季拉貨，有助晶電第2季營收在季節性因素帶動下增溫。（編輯：張均懋）1080615