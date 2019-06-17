大同股東會關鍵議案 市場派拚解任獨董

（中央社記者吳家豪台北17日電）百年老字號家電廠大同今天舉行股東常會，儘管今年未改選董監事，市場派股東仍提案解任獨立董事，外界預期，將藉此逼迫大同召開股東臨時會，讓經營權變天，公司派與市場派的議事攻防引起關注。

大同集團營運績效不彰，面臨市場派搶奪經營權，近年股東會公司派屢屢面對小股東砲轟，現場保全戒備森嚴。

原本市場派發函請求大同董事會召集股東臨時會，欲提前改選董事及獨立董事，不過大同14日傍晚發布重大訊息指出，應無召集股東臨時會的正當理由、急迫性與必要性，予以否決。

大同集團旗下面板廠華映、太陽能廠綠能鉅額負債，經營大同的林家也受市場派步步進逼，經營權遭逢危機。綠能因去年財報淨值轉為負數，已在5月2日下市；另1家子公司華映去年淨值轉負，5月13日下市。

持股大同約11%的三圓建設董事長王光祥先前曾表態持續爭取經營權的目標不變，手中持股不會賣，且「支持的股東還有很多」。王光祥也表示，大同獨董蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘未善盡管理人責任，已不適任，因此今年股東會市場派將提案解任獨董。

外界預期，市場派希望透過解任獨董，造成大同審計委員會無法運作，迫使大同召開股東臨時會補選獨董，藉此全面改選董事，取得經營權。

不過，金融監督管理委員會今年1月裁罰中資龍峰國際違規投資大同公司，要求龍峰於7月中旬前出清手中18.01%的大同股票。少了龍峰持有大同股權助陣，市場派能否順利解任3席獨董，仍在未定之天。（編輯：楊凱翔）1080617