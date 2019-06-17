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德宏轉型 複合材料液化石油氣瓶出貨

最新更新：2019/06/17 09:39

（中央社記者江明晏台北17日電）德宏工業積極轉型，開發出華人首家複合材料液化石油氣瓶，繼取得氣容器型式認可證書後，上週又獲俗稱「瓦斯桶身分證」的合格鋁銘牌，並出貨馬祖、澎湖。

德宏為印刷電路板（PCB）上游電子級玻纖布廠，兩岸都有生產基地，未來也將在大陸江西省興建玻纖布上游的電子級玻纖紗窯，近期積極轉型跨入複合材料容器領域。

歷經4年餘籌備，德宏研發跨入全球華人首家複合材料液化石油氣（LPG）瓶，繼今年1月取得歐盟運輸協會（TPED）專為瓦斯壓力容器認證規範德國萊茵TuV認證，5月收到台灣安全基金會核發的複合材料LPG容器型式認可證書，如今產品更經安全基金會抽樣檢驗、通過個別認證，所核發鋁銘牌也就是俗稱的「瓦斯桶身分證」，憑證可以在市場行銷。

觀察產業狀況，德宏表示，台灣市面上有來自挪威進口的10公斤規格複合材料LPG瓶，這家公司產品進入商品化已有18年，產品上市迄今未曾發生事故，但在台灣的售價遠高於德宏產品。德宏首批問世的複合材料LPG瓶是16公斤規格，14日正式出貨馬祖、澎湖，每支的牌價約新台幣3000元，但問市初期將以1800元優惠價格搶市。

德宏指出，複合材料容器的應用未來有望擴及其他領域如汽車、無人機等氫氣、壓縮天然氣（CNG）容器的開發，可望持續帶動轉型效應。（編輯：蘇志宗）1080617

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