大立光股東會穩信心 股價漲105元重回月線

（中央社記者韓婷婷台北17日電）股王大立光12日股東會釋出產能滿載、7月進入產業旺季訊息穩定投資人信心，激勵大立光股價穩步回溫，今天大漲105元，收在3735元，重新站回月線3715元。

大立光今天攜手鴻海扮演台股撐盤要角，今天開小高後一度翻黑，隨後買盤陸續進場推升大立光股價走高，終場收在3735元今天相對高檔區，上漲105元，漲幅2.89%，唯成交量僅580張，低於上周五的731張，量能稍嫌不足。

大立光股價反彈回溫，也帶動同樣受惠智慧型手機多鏡頭產業趨勢的玉晶光尾盤走勢轉強，終場上漲13元，來到363元，漲幅3.71%，漲幅後來居上，頗有向上挑戰季線376元氣勢。

在G+P（玻璃加塑膠片）鏡頭新賽局來臨之際，有望率先卡位取得先機的亞光也在尾盤見到拉抬，終場以83元最高點作收，漲幅1.72%。

同樣在手機領域有所展獲的新鉅科今天盤面也有不錯的表現，尾盤一樣以今天最高點111元作收，漲幅2.78%，由於業績進入大幅成長期，在基本面強勁支撐下，成為5月初以來光學類股相對強勢個股。

大立光於6月初預告因「部分客戶」下修訂單，6月營收將下滑，引發下半年旺季不旺疑慮。事隔一周12日股東會時大立光執行長林恩平表示，7月營收將優於6月，第3季旺季拉貨效應還是存在。

林恩平在股東會後的一席話，不僅穩定市場信心，也透露下半年旺季仍值得期待，不過法人也提醒，美中貿易戰變數仍存。（編輯：李信寬）1080617