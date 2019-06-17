大同股東會爆衝突 公司派蒐證送交司法機關

（中央社記者吳家豪台北17日電）大同今天股東會爆發3波嚴重衝突，公司派晚間發布新聞稿，嚴厲譴責市場派使用暴力、蓄意破壞議場秩序，會將當場蒐證的錄音錄影證據送交司法機關，依法進行訴追。

大同表示，對於今天股東會市場派股東所委任的保全人員，以法人股東代表人等身分與會，多次以暴力方式推撞人員，蓄意破壞議場設備，嚴重干擾議事程序，造成大同公司人員受傷及財物毀損，不僅違背保全業法相關規範，同時也涉犯刑事罪責。

大同除對市場派股東以如此暴戾方式參與股東會，給予最嚴厲的譴責外，並會將當場蒐證的錄音錄影證據送交司法機關，依法進行訴追。

另外，大同指出，今天股東會現場有市場派股東的訴訟代理人在場參與鬧場，顯已失格並違反律師倫理規範。大同對於該律師未能秉持專業、遵守應有倫理規範，深表遺憾並予以嚴厲譴責，盼律師公會能對所屬會員律師違反紀律言行，給予必要的懲戒，以維護律師應有倫理、行為規範及社會責任。

大同強調，董事會為強化公司治理，遵照金管會發布的最新資產取處、背保與資貸辦法，提出討論案2至4案，市場派股東卻未支持公司為強化公司治理而修訂的相關提案。

大同認為，對比先前市場派股東常批評並檢舉大同公司的內稽內控制度，更凸顯其自相矛盾，純粹為反對而反對，毫無公司治理概念，也不在乎公司經營，此已是股東權利的濫用，大同對此嚴厲譴責，並將呈報主管機關。（編輯：趙蔚蘭）1080617