亞洲經濟風貌將大變化 統一羅智先：聚焦海外業務

（中央社記者韓婷婷台北18日電）統一企業今天舉行股東會，董事長羅智先表示，邁向第2個50年，統一將朝向立足台灣、擁抱亞洲的國際化集團邁進，他預期亞洲經濟風貌將有很大變化，海外市場會是將來重點業務。

羅智先為集團訂下「創造亞洲流通大平台」的新戰略方向，針對今年第2季表現，他認為還算穩定，預期亞洲經濟風貌將會有很大變化，因此會多花點時間在海外業務上，希望將各國據點進行結合。

他指出，不僅在產品、服務持續多元化，也將更積極擴展以亞洲為主的海外市場，啟動統一企業第2個50年的成長動能。107年12月以2.29億美元收購韓國熊津食品74.8%的股權，已經在今年3月完成交割，兩國的主管機關也已經審核通過。

統一希望憑藉著熊津食品已經建立的品牌、通路優勢，伴隨著「韓流」在亞洲市場日益增加的流行度，進一步強化及落實亞洲流通大平台的布建。羅智先表示，區域經濟變化很快，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）都即將運作，預期亞洲的經濟風貌會有很大變化，自己會多花點時間在海外業務方面。

統一企業今天股東會承認去年財報營收4314.45億元，年增7.9%，稅後純益174.42億元，較前年同期減少224.03億元，每股純益3.07元，並通過配發2.5元現金股利。統一去年主要是少了處分中國星巴克的一次性收益。

展望未來，羅智先指出，除了順應社會趨勢、消費期待、食安法規，在明道的基礎上自我革命；統一將更積極串聯集團平台與資源，主動發掘與滿足更多消費者需求，以發揮集團綜效，共創最大價值。

他認為，卓越不是來自行為或能力，而是取決於良好的習慣。「調結構」仍是統一最重要的策略方向，繼續秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則，抱持登高思危的謙遜態度，持續貫徹「取勢、明道、優術」的經營準則，追求永遠的進步。（編輯：楊玫寧）1080618