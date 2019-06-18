台巴有機農產品同等性相互承認 加速洽簽進程

（中央社記者廖禹揚台北18日電）第2屆台巴經濟合作協定（ECA）聯合委員會會議今天在台北召開，經濟部表示，會中就洽簽有機農產品同等性相互承認協議簽署合作意向書，將加速相關洽簽進程。

巴拉圭工商部長克菈梅（Liz Cramer）本週率團訪台，今天與經濟部長沈榮津共同主持第2屆台巴ECA聯合委員會會議，會中討論如何協助巴拉圭優質農產品輸台，除目前主力產品牛肉外，巴拉圭也希望未來輸台產品能更加多元化。

經濟部國際貿易局副局長劉威廉說明，有機農業促進法上路後，明年5月底開始，與台灣簽有有機農產品同等性相互承認協議的國家產品輸台後，才能標為有機產品，同理，台灣農產品銷至該國市場也有同等待遇，今天會議中雙方都有意洽簽此協議，並簽署合作意向書，宣示會儘快提供相關法規，以供對方審視相容性。

此外，針對巴拉圭農產品輸台相關檢疫、衛生標準規定，本次會議中也安排雙方技術人員就此進行溝通、說明，以使巴拉圭農產品未來輸台程序更順利。

經濟部表示，台巴ECA去年2月28日生效實施後，效益已逐漸顯現，例如巴拉圭輸台牛肉大幅成長，已成為台灣第4大牛肉進口來源國。

巴拉圭也相當重視台灣市場，克菈梅此行不僅出席17日在高雄舉辦的巴拉圭牛肉饗宴活動，19日也將率13家牛肉、馬黛茶及糧商等業者出席台北國際食品展，並辦理巴拉圭經貿商機說明會，邀請台灣食品加工、機械、牛肉、有機產品等約80家業者出席，介紹巴拉圭貿易及投資商機，促進雙方產業合作與商機。（編輯：張均懋）1080618