首場股東會處女秀 嚴陳莉蓮喊壓力超大

（中央社記者韓婷婷台北21日電）裕隆集團今天召開股東會，由於是董事長嚴陳莉蓮首場處女秀，加上董事改選備受矚目，股東會順利在42分鐘內完成，會後嚴陳莉蓮喊壓力超級大，很緊張，希望明年能提高配息率。

裕隆今天股東會通過配發0.67元現金股利，會中雖有小股東要求提升配息率，但並會被採納，會後嚴陳莉蓮被問到明年會不會提升配息時，她笑回「希望可以」。另外，今天也順利通過董事全面改選，董事名單全數續任沒有變動，顯見「穩軍心」的企圖。

扛下裕隆集團龐大的棒子半年，嚴陳莉蓮即積極進行集團整頓，透過事業組織整併、子公司現金減資，進行資源重新配置，宣示發展納智捷自有品牌發展決心；並集團訂下大戰略方向，展現出十足魄力。

中華女籃代表隊國手出身的嚴陳莉蓮，是30年來台灣女籃的傳奇性人物，馳騁球場的8年期間她年年入選中華女籃代表隊國手，其球風刁鑽、犀利的切入動作總能輕易過人，加上彈性好，是台灣籃球圈中第一位以「急停跳投」縱橫球場的女籃球員。

儘管早已轉換跑道，從球場上轉身到商場上，決策明快犀利的作風，依舊令人印象深刻。（編輯：楊凱翔）1080621