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全家發5.8元現金股利 今年加快數位轉型

最新更新：2019/06/21 12:29

（中央社記者江明晏台北21日電）全家便利商店今天召開股東常會，通過派發現金股利5.8元；展望今年，全家本業將維持數位轉型並加快速度，挹注營收動能；餐飲事業店數將持續擴張，並預計於今年引進新品牌。

全家便利商店今天召開股東常會，通過今年每股分派現金股利5.8元，會中報告去年度營業收入新台幣717.2億元，較前年度成長11.3%；稅後淨利16.14億元，較前年度增加14.7%；每股稅後純益（EPS）為7.23元。截至107年12月31日止，總店舖數達3326家，年度淨增加172店。

「全家」說明，去年稅後盈餘成長，獲利主要來自於本業便利商店表現，既存店同店銷售成長達6.5%，其中又以聚焦鮮食、電商服務、會員經濟3大政策奏效為驅動主力。

本業部份，「全家」說明，整體鮮食表現突出，尤以白金烘培品群(麵包、吐司、三明治、冷藏甜點)表現亮眼，年增近2成。針對電商經濟的物流支援服務，件數也較往年多出3成，手續費收入可觀。近兩年「全家」以App和商品預售為核心，深耕會員經營與顧客忠誠的效益也逐漸湧現，會員數來到950萬人，也帶動去年第4季以來的來客數，增加近1成。

轉投資部分，「全家」表示，支援本業的福比麵包廠自去年第一季轉虧為盈後，產線產能穩定、成長趨勢顯著；而日翊文化自去年底高雄專倉正式稼動後，也推動EC運能效率再增3成。

餐飲事業去年營收正式破10億大關，交出年增2成的佳績，主要由大戶屋帶動。中國投資目前展店達2571店、淨增加394店，已進入9個地區，維持穩健經營步調。

展望2019年全年營運，「全家」指出，便利商店本業將維持數位轉型的策略並加快速度，擴大會員服務場景，滿足消費者全時段、線上線下的購物與服務需求，挹注營收動能與深化品牌忠誠。關係企業部分，餐飲事業店數將持續擴張，並預計於今年引進一新品牌，皆可望帶動成長。（編輯：李信寬）1080621

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