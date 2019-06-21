放下鴻海 郭台銘：要續當台灣牛為中華民國扛責

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海集團董事長郭台銘今天正式退居二線，他說，沒有大家就沒有今天的鴻海和自己；若他自己是傳奇，也是台灣社會賜給他的舞台。他要繼續做「台灣牛」，轉換跑道把中華民國的責任扛在肩上。

鴻海今天上午股東會結束後，隨即召開新任董事會，選出劉揚偉為新任董事長，李傑為副董事長，鴻海新時代來臨，而退居二線的郭台銘也將全力衝刺國民黨總統初選。

在股東會現場，有許多鴻海員工出現歡送郭台銘「再出發」，員工高舉有「果凍總裁、全民總統」、「GO GO President Guo」、「郭董辛苦了」等標語的手牌，歡送郭台銘參選總統；現場員工也高喊「郭董、當選」。

在現場員工簇擁下，郭台銘董事會後登上主席台表示，今天站在這裡，「照理說應該平常心」，但他卻有點忐忑激動，「放下鴻海，我捨不得，但我不後悔」。

郭台銘並率領高階主管合唱「感恩的心」，送給在場股東和員工。他強調，沒有大家就沒有今天的鴻海和自己；若他自己是傳奇，也是台灣社會賜給他的舞台，「沒有台灣，就沒有郭台銘」。

他說，公司經營好、員工有福利、社會才安定，他自認過去幾十年來做到企業家的自我期許，無愧股東、員工和國家。

郭台銘認為，今天台灣的問題，正是經濟發展碰到了瓶頸，而經濟發展的瓶頸，又是因為政治發展碰到了瓶頸。

他指出，企業家雖可獨善其身，可解決個別企業問題，但卻不能解決整體經濟大環境的問題。

郭台銘認為，他應該要有所作為，他說自己「是個務實的企業家」，應該要回到問題的本質，「哪裡出問題、就是哪裡解決問題」。

他說，台灣包括經濟、社會及出路問題都在於政治，應該從政治改革做起。他是企業家，不是超人，但他是一個有超強意志力的企業家。他懂經濟，也懂經商之道，他也懂庶民內心的期盼，過好日子，過有尊嚴的好日子，過能讓世界羨慕的好日子。

郭台銘表示，他要把過去40年累積的所有資源，在未來的4年，全部貢獻給中華民國，他要為台灣這塊土地和2300萬同胞，拚一個未來，拚一個「國富民強」。

他說，轉換跑道，不是為自己，是為了所有的人。他要繼續做「台灣牛」，把中華民國的責任扛在肩上，他說，轉換的跑道，將是台灣起飛的新航道。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1080621