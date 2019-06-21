台商回流再核准4案 累計投資衝破3864億元

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台商回流再准4案，投資金額超過新台幣105億元，增加800個就業機會，其中，晶碩光學投資75億元，將在桃園打造總部及生產基地。經濟部統計，台商回台投資額累計超過3864億元。

投資台灣事務所今天公布「歡迎台商回台2.0行動方案」後，首次聯審會議核准旺矽科技、晶碩光學、達邦蛋白、某汽車電子廠商共4件投資案，總計投資金額超過105億元，共新增800個本國就業機會。

知名隱形眼鏡品牌晶碩光學是和碩集團小金雞，在國內隱形眼鏡市場高居彩片及透明片市占率前3大，原規劃在中國建置生產基地，開拓美國全球隱形眼鏡最大市場，不料美中貿易戰火延燒攪局，為求因應而調整投資布局，決議投資75億元購入桃園大溪廠房，打造總部及生產基地，建置高度自動化智慧產線，以滿足後續擴產需求，可新增330個本國就業機會。

台灣第一、全球第5大半導體探針卡廠「旺矽科技」受到美中貿易戰影響，由於市場需求降低與客戶轉趨觀望，導致部分訂單流失，為了降低風險，決定擴大回台投資，在新竹自有土地新建廠房，擴充晶圓探針卡及光電半導體的研發與生產規模，總投資金額超過10億元，可望帶來上百個就業機會。

由於美中貿易戰導致中國畜養產業需求銳減，達邦蛋白為了降低風險，決定擴大產品應用層面，投資逾1億元擴建既有廠房，增加智能產線設備，招募14名本國人才開發更多高機能、高附加價值產品，落實農業生技「綠色、智能、食安」高值化製造的新標竿。

不具名的汽車電子廠商受到美中貿易戰高關稅衝擊，決定投入逾15億元在高雄主要產業園區建置新廠與辦公大樓，導入智能產線，同時建置實車測試場，並招募逾200位本國人才，將可強化車用電子系統與零組件供應鏈完整性。

經濟部表示，美中貿易戰持續延燒，為了公平照顧更多廠商，政府調整原方案優惠措施推出「歡迎台商回台2.0行動方案」，並新增「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，將提供用地、水電、稅務等專人專案客製化服務，讓企業放心加碼投資台灣。

「歡迎台商回台投資行動方案」自1月實施迄今，已召開22次聯審會議，77家台商通過審查，成功吸引3864億元，創造超過3萬5000個本國就業機會。（編輯：林興盟）1080621