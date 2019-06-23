找回日本橋百前年榮景 誠品被寄予厚望

誠品生活與日本三井不動產合作開設「誠品生活日本橋」將於9月27日開幕，交由擁有110年歷史的日本有鄰堂經營。有鄰堂主管松信健太郎（左）表示，2020年東京奧運，是台灣的誠品向世界宣傳的大好機會。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月23日

（中央社記者楊明珠東京23日專電）誠品生活今年秋天將在東京日本橋開設「誠品生活日本橋」，首度踏出華人圈。日本三井不動產公司正積極推動日本橋再生計畫，期待找回日本橋百前年榮景，誠品被寄予厚望。

日本橋在江戶時代（1603-1868年）是經濟、文化的繁榮中心，三井高利於1673年從伊勢來到江戶（東京）經營和服店，有助日本橋一帶的繁榮，後來東京市中心其他鬧區和百貨公司崛起，日本橋逐漸沒落。三井不動產公司、日本橋一帶的商家為了找回往日榮景，擬定日本橋再生計畫，讓日本橋一帶更具全球化。

日本橋再生計畫第2期工程最具象徵的是日本橋室町三井大樓於今年3月28日完工，大樓內的新商業設施「COREDO室町Terrace」將於9月27日開幕。

本月11日日本三井不動產事業向200多名媒體人士介紹將進駐這座新商業設施的店鋪，其中包括首度在這座新設施2樓展店的「誠品生活日本橋」等31家店鋪。

誠品生活的日本營運主管潘幸兒接受中央社採訪時表示，誠品到日本展店的緣起是三井集團的日本橋再興計畫，因為日本橋是三井的發跡，日本橋是日本道路的元標（起點標示），也是江戶文化的起點，三井對此地有一個百年計畫，誠品在看了這個百年計畫後非常感動，認為很符合誠品展店時想要選擇的合作夥伴背景。

透過三井不動產介紹，誠品與有110年歷史的日本書店龍頭「有鄰堂」合作，以授權方式將「誠品生活日本橋」交由有鄰堂經營。

潘幸兒說：「因為誠品第一次跨出華人文化圈，必須有當地非常強而有力的夥伴，才能幫誠品盡速融入日本當地的市場。從有鄰堂的命名，『德不孤，必有鄰』之意可看出，有鄰堂與誠品的品牌與核心理念、核心價值非常接近。」

她說，去年2月開始與有鄰堂接觸，就發現兩家公司主要都是以提倡閱讀做為經營核心精神，於是順利展開授權合作的洽談。

被問到期待「誠品生活日本橋」帶來什麼效益時，潘幸兒表示，台日關係友好，希望能讓這家店成為台日文化交流平台，不管是在文學，文化、藝術、工藝上，甚至是文化創意產品，都可讓台灣的良品在東京有露出的機會，也可被世界各國遊客看到。誠品也想邀請日本優秀的工藝作品前來展出，展現日本工藝的百年傳承。

2020東京奧運暨帕運即將到來，被問到誠品屆時是否推出特別活動時，潘幸兒說，2020奧運是東京的大事，誠品當然不能缺席，整個營運主軸誠品的核心精神仍在，只是在策展內容項目上，應該會針對奧運這個主題做出因應。

有鄰堂的專務（經理）、第6代社長松信裕的長男松信健太郎表示，東京奧運期間，將有眾多外籍人士來到東京，是台灣的誠品向世界宣傳的大好機會，有鄰堂與誠品將藉由東奧一起宣傳「誠品生活日本橋」的好。

松信說，目前日本約有一萬家書店，但出版業呈現疲軟狀態，銷售量下滑、缺乏活力，期待借助被認為最有活力的誠品力量，運用誠品的智慧和經營術，為日本出版業注入活力。

「誠品生活日本橋」由台灣知名建築師姚仁喜設計，以日本橋歷史文化與江戶精神為靈感，運用「古今交錯、新舊融合」概念演繹，規劃30公尺長的「文學長廊」，串接品茶、料理實演、工藝手作等多元文化體驗。

書區將以日文書為主，並規畫「專科本棚」聚焦深化，也精選推薦中文作品與外文書。此外，台灣茶王德傳茶莊、台菜富錦樹、百年餅店郭元益及誠品生活文創平台expo等逾50個台灣品牌也將隨誠品到日本橋。（編輯：林憬屏）1080623

誠品與日本三井不動產合作的「誠品生活日本橋」9月將在東京開幕，是誠品首度踏出華人圈展店，有逾50個台灣品牌進駐，將成台日文化交流新平台。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月23日

誠品生活日本橋9月在東京開幕，是誠品首度踏出華人圈展店。台灣茶王德傳茶莊、台菜富錦樹、百年餅店郭元益等逾50個台灣品牌也隨誠品進駐。中央社記者楊明珠東京攝 108年6月23日