遠百營運逆風創高 徐旭東：要繼續展店

（中央社記者江明晏台北25日電）去年百貨市場成長走緩，遠東百貨營業額、營業利益雙創52年高點，徐旭東表示，遠百將陸續展店，包括今年下半年信義A13、city’super、台中愛買量販店、明年則有購物中心落腳竹北。

遠東百貨今天召開股東會，由遠東集團董事長徐旭東主持，他表示，零售業受到挑戰，但經營團隊努力跟上時代變化，也繼續開店與關店，很多人都認為零售業不好做，為什麼還要開店？他說，任何行業都要挑戰自己，集團還有店陸續要開，其中信義區的A13預估下半年開出，其中一部分的蘋果Apple Store已開幕，深受消費市場歡迎。

整體而言，遠百零售體系今年將再展3店 ，今年下半年遠百信義店A13將開幕；愛買量販店及city’super超市也將分別於台中、台北開幕新據點；明年則有購物中心落腳竹北，將客家文化融入，持續擴大零售版圖與規模。

徐旭東表示，零售業非常有趣，但也很挑戰，電商不會完全攻占市場，「人不會總是上網」，還是會到實體店來試穿、體驗，所以每個店有重要性，因此也要增加VR、AI等科技技術。

遠東百貨積極數位轉型，聚焦「數位營運、數位體驗、數位管理」3個方向打造數位化百貨，透過建置POS、APP、CRM三大核心系統，遠百更了解消費者的需求，讓消費者在對的時間與方式接收到對的資訊，並在來到遠百購物時，體驗專屬的個人化服務，例如便利的智能停車、電子看板推薦流行新品、APP通知商品優惠、手機直接支付停車費等。

環境遭逢挑戰，包括遠百、轉投資遠東SOGO、愛買、city’super等零售事業的遠百零售體系去年合併營業額新台幣1164億元，合併稅後淨利為新台幣16.5億元，每股盈餘0.94元，每股預計發放現金股利0.85元，盈餘分配率達90%。

不過，母公司遠東百貨營業額442.8億元與營業利益20.9億元雙創52年新高點，營業利益突破20億元，較去年成長11%，十年來更已成長超過兩倍。

遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店，以及city’super超市的營運表現也亮麗，其中，遠東SOGO稅前淨利成長近兩成，愛買量販店營業利益成長也超過兩成，並聚焦電子商務，籌建多平台多店出貨營運模式，以虛實整合衝刺營收。（編輯：林沂鋒）1080625