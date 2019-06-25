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徐旭東：喜不喜歡核能一回事 要讓台商不缺電

最新更新：2019/06/25 11:09

（中央社記者江明晏台北25日電）徐旭東今天表示，中國消費多年低迷後開始成長，美中貿易戰的衝擊逐漸淡化；談及電力問題，他也說，喜不喜歡核能是一回事，要讓回流台商感覺到「電不缺」。

遠百信義A13預估今年10月開幕，但由於信義區是一級戰區，競爭非常激烈，徐旭東對於店型規劃、蘋果店業績等都稱為「最高機密」，保密到家。

在對岸布局上，徐旭東表示，多年低迷後開始成長，任何企業經營難免有上有下，貿易戰的衝擊逐漸淡化，消費有恢復，是好的現象，尤其購物中心是很適合目前消費市場的型態，不過要有土地，還要加強店的完整度和服務性。

他指出，在中國除了強化既有店業績穩定成長外，也將尋找適合的併購標的以及投資機會，但不太容易，零售業也在重新檢討，會持續努力。

針對台灣零售景氣，徐旭東表示，沒有下滑，還在繼續成長，要想辦法繼續刺激消費。

談及薪資與電價如果再上漲，徐旭東說，用樂觀角度講，都吃得消，如果電不夠，喜不喜歡核能是一回事，要讓回流台商感覺到「電不缺」；這麼多年來薪資不調整講不過去，但要企業政府一起努力提升經濟上升，現在看來好像力量蠻大的，「各個縣市首長都在推動增加投資提升經濟，這對台灣是好事情。」

此外，遠百也成立46個專案組織，建置超過40套數位化系統，打造行動辦公室，帶動營運成本下降17%，每年增加的營業利益約新台幣5億元，相當於一家百億營收大店創造的營業利益。

遠百後續的開發計畫上，桃園有機會新增據點，高雄遠百二期也預計擴大一倍，亞泥因為地處高雄港口，計畫新增一些投資。（編輯：鄭雪文）1080625

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