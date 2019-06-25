切割華為 Futurewei傳與母公司業務脫鉤

（中央社矽谷24日綜合外電報導）知情人士表示，自美國政府5月將中國電信巨擘華為列入貿易黑名單以來，華為矽谷研發子公司Futurewei已開始將其業務與母公司脫鉤，並下令禁止員工使用華為的名稱或標識。

路透社報導，一名Futurewei員工匿名表示，公司已禁止華為員工進入他們的辦公室，將Futurewei員工轉移到新的IT系統，並禁止他們在通訊中使用華為的名稱或標識。但這名員工說，華為仍將持有Futurewei。

Futurewei的法務長佛瑞澤（Milton Frazier）拒絕就與母公司分家或背後策略置評，將問題留給華為發言人史肯納（Chase Skinner）。史肯納並未對此置評。

華為是全球最大電信設備製造商之一。美國商務部5月將華為列入恐構成安全風險的「實體清單」。美國司法部稍早也對華為提告，指控其犯下竊取商業機密等罪行。

Futurewei是華為在美國的研發部門。根據旗下員工的領英（LinkedIn）頁面，Futurewei在矽谷、西雅圖、芝加哥和達拉斯等地區成立辦公室，雇用數以百計員工。根據美國專利商標局（USPTO）數據，Futurewei已在電信、5G行動網絡、影像和攝影技術等領域申請了2100多項專利。

這名Futurewei員工說，截至目前，Futurewei的業務基本上與華為沒有區別，Futurewei沒有獨立品牌，甚至沒有網站，旗下員工也經常以華為員工自居。

Futurewei與母公司業務脫鉤的消息先前從未曝光，與此同時，許多美國大專院校都已暫停與華為的研究合作關係，回應美國指控華為威脅國安。許多學校也重新思考與其他中國企業的夥伴關係。

26名國會議員去年致函教育部長戴弗斯（Betsy DeVos），警告華為至少與全美50所大學的夥伴關係，「可能對國家安全構成重大風險」。

令人擔心的是，華為正在利用與大學的研究合作關係，挖掘人工智慧、電信和機器人等領域的研究成果，而這可能被用來從事駭客攻擊或間諜活動，或使中國企業擁有領先美國競爭對手的優勢。

若干大專院校正在為是否繼續與Futurewei維持夥伴關係苦惱不已，儘管Futurewei並不在美國政府的實體清單上。他們如今已暫停與華為的資金和研究安排。

舉例來說，加州大學柏克萊分校（University of California-Berkeley）5月暫停與華為一切資金和資訊交流後，仍允許研究人員繼續與Futurewei合作。

美國商務部（Commerce Department）在聲明中說，Futurewei是一間美國公司，因此無法將其合法列入出口黑名單。商務部發言人夏福爾（Ari Schaffer）並未回應這個機構是否或如何監管各大學與名列實體清單企業或其美國子公司的研究夥伴關係。

除了加州大學柏克萊分校，與華為或Futurewei存在夥伴關係的大學包括史丹佛大學（Stanford University）、普林斯頓大學（Princeton University）、哥倫比亞大學（Columbia University）、麻省理工學院（MIT）、密西根大學（University of Michigan）和德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）。

在信中署名警告華為與大學合夥研究的印第安納州聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）說，任何讓Futurewei與華為業務脫鉤的舉措，都無法消除這些憂慮。班克斯說：「Futurewei就是華為。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1080625