錢櫃併購好樂迪8/22前揭曉 練台生：反對聲量不大

（中央社記者江明晏台北26日電）錢櫃今天舉行股東會，股東關注與好樂迪併購案的進度與資金籌措，董事長練台生回應，「資金運作上很順利」，前天已在公平會做過說明，感覺「反對意見聲量不大」，但目前都是未定之數。

國內KTV兩大龍頭好樂迪、錢櫃先前宣布合併，將由錢櫃以新台幣67.34億元收購好樂迪，也是睽違12年，第3度闖關公平會，若合併案順利通過，好樂迪暫定10月1日下市，錢櫃將規劃申請上市，但目前仍在等待公平會點頭。

錢櫃今天舉行股東會，股東關注與好樂迪併購案，會中投資保護中心股東提出幾項疑問，包括資金籌措是否有疑慮、剩餘資金是否能支撐營運、以及公平會目前的審理進度。

錢櫃董事長練台生說，「資金運作上很順利」，錢櫃收購好樂迪約需60多億元資金，「公司還有很多銀行額度，沒去借任何一毛錢」，資金運作不是很大問題，如果公司為了這次併購案有出現問題，何必發股息。

錢櫃方面則補充，目前與銀行的專案額度約有30億元還在洽談中，其餘會用現有資金。

至於公平會審理進度，練台生說，前天已在公平會做過說明與溝通，目前公平會是通知8月22日前會有結果，才知道通過或不通過，感覺「反對意見聲量不大」，畢竟錢櫃和好樂迪在過去10年之間，也沒有限制其他同業去開店，但沒有拿到公平會核准之前都是未定之數。

他也說，如果公平會不核准，只能說「我跟好樂迪無緣」，只能維持目前的狀態，但公平會也清楚好樂迪與錢櫃相互持股，也有人檢舉好樂迪與錢櫃有聯合經營行為，如果公平會通過，也希望所有問題可以充分去解決。（編輯：李信寬）1080626