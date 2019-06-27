台塑企業員工7月起加薪1800元

（中央社記者韋樞台北27日電）今年石化業景氣不好，但台塑企業仍決定調薪，總裁王文淵中午與工會代表協商決定，自7月起員工加薪3.378%，約1800元，為連續5年調薪逾3%，但卻是5年來幅度最低的1年。

以台塑4大企業員工暨總管理處約3.3萬名員工，基層員工薪資5萬3352元計算，調薪新台幣1800元，每個月將增加5940萬元的人事支出。

王文淵今天與工會代表會晤時表示，下半年油價、中美貿易紛爭及區域經濟關稅等考驗，希望工會支持企業永續經營的考量，以穩健合宜條件，落實照顧員工主張。

南亞公司仁武廠工會理事長吳祈忠會後表示，王文淵今天釋出極大善意，在4大企業高層報告營運績效後，工會深刻了解美中貿易戰對台塑企業影響極大，在企業經營困難下，也願意共體時艱，雖然未達工會原先表達的3.5%的調薪幅度，但3.378%的幅也相當接近，工會也願意顧及勞資合諧，雙方達成調薪共識。

吳祈忠指出，王文淵今天會中也提及，因為美中貿易戰響台塑企業很大，但若貿易戰有改善的話，願意更照顧員工，工會認為總裁釋出極大善意，工會及員工也都有面子和裡子，達成3贏的最佳局面。

台塑企業2015年調薪3.5%加慰勉金6000元；2016年調薪3.5%加慰勉金1.2萬元；2017年調薪3.8%，未加慰勉金；2018年調薪4%加慰勉金4000元。（編輯：鄭雪文）1080627