投資人緊張觀望G20峰會 亞股跌多漲少

（中央社香港28日綜合外電報導）在貿易是20國集團（G20）峰會首要議題，加上川普和習近平在峰會第2天的會談是眾所矚目的焦點之際，緊張不安的投資人持續關注峰會發展，亞洲股市今天跌多漲少。

因市場對全球兩最大經濟體領導人的會談會有進展抱持希望，亞股兩週來大體走高，不過談判破局的可能性持續讓投資人如坐針氈。

美國總統川普在G20大阪峰會展開時表示，他對明天與中國國家主席習近平會談抱持希望，並說「我認為會有豐碩的成果」，「這會是非常令人興奮的一天」。

上海股市下跌0.60%，東京股市下挫0.29%，香港股市挫跌0.28%，首爾股市下滑0.17%，台北股市下跌0.40%，雪梨股市下挫0.71%，新加坡股市挫跌0.21%。但是雅加達股市小漲0.09%，威靈頓股市揚升0.67%。

儘管大部分觀察家不認為川習會會達成最終協議，外界普遍認為會達成某種協議來推動談判。川普上個月對中國商品加徵關稅，美中貿易談判同時喊卡。

Markets.com首席市場分析師威爾森（Neil Wilson）說：「G20川習會是萬眾矚目的焦點。」

「我認為川習就延後加徵關稅達成共識，以及恢復細部談判，就足以讓投資人因為事情有了進展而感到開心。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1080628