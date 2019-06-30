菲國人瘋籃球 貿協邀球星代言台灣精品

看準菲律賓人對籃球的愛好，馬尼拉台灣貿易中心邀請菲國球星安德瑞（Andre Paras）（前排左6）和柯比（Kobe Paras）（前排左4）兄弟檔為台灣精品代言，並舉辦籃球賽。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 108年6月30日

（中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電）看準菲律賓人對籃球的愛好，外貿協會馬尼拉台灣貿易中心今年邀請菲國球星巴瑞斯（Paras）兄弟檔為台灣精品代言，並舉辦籃球賽，吸引近800名籃球後起之秀組隊參賽。

馬尼拉台貿中心主任陳明淵說，台灣精品今年第2度結合菲律賓國球籃球舉辦「台灣精品籃球營」，吸引籃球新秀籌組196隊進行3對3鬥牛，22日於馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）進行初賽，29、30日在商場SM Megamall舉行總決賽。

SM Megamall商場是馬尼拉假日人潮群聚地，今天總決賽現場展示快樂島公司的骨傳導防水音樂播放器、喬山健康科技的專業曲步多重訓練機、安妮絲薇面膜及督洋生技的Vogue按摩椅等，加上巴瑞斯兄弟檔現身，不少消費者或球迷駐足試用產品，並詢問導購人員產品功能。

巴瑞斯兄弟中的哥哥安德瑞（Andre）之前打籃球，現在轉型為演員和模特兒，弟弟柯比（Kobe）是菲律賓大學籃球隊（UP Fighting Maroons）球員，兩人在菲國頗受歡迎，今天現身引來影迷和球迷驚呼，紛紛要求合影與簽名。

兩人在為台灣精品拍攝的影片中，展示Tern摺疊自行車、光陽機車、華碩手機、微星筆電、大同電鍋等產品，還為爭奪珍珠奶茶比上一場投籃，相當逗趣。

在記者會上，菲國記者詢問兩人在展場印象最深刻的台灣產品。柯比表示，因為旅行需要，他很想要展場中的行李箱；安德瑞則說，因為他很喜歡運動，想要嘗試U.CR+機能運動服飾，體驗放鬆、舒適的穿著感受。

記者也問陳明淵，台貿中心如何在菲律賓推廣台灣產品。陳明淵說，廠商會報名參加台灣精品獎，透過品質管制、設計、行銷等專家評比，選出「精品中的精品」，台貿中心也會透過贊助運動賽事或各類行銷推廣活動，讓大家更了解台灣產品。

陳明淵說，台貿中心10月將舉辦「台灣精品盃電競賽」、11月將在南部納卯市（Davao）舉辦台灣形象展，歡迎大家參加。（編輯：郭中翰）1080630