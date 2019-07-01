美中貿易戰短期難解 6月PMI續跌連2月呈緊縮

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天公布6月季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI），續跌0.1個百分點至48.1%，中經院院長陳思寬表示，主因是廠商普遍預期美中貿易戰將打延長賽，觀望心態相當濃厚。

陳思寬表示，即便6月傳出川習會確定舉行的消息，激勵市場信心，但中華經濟研究院調查製造業廠商的反映，他們認為，經濟不確定性沒有因為川習會拍板而有和緩跡象，即便談判持續，美中兩強的對抗仍是長期拉鋸戰，分散風險將是產業未來的主要策略考量。

6月PMI已連續2個月呈現緊縮，且指數續跌，進一步觀察製造業6大產業表現，基礎原物料產業、交通工具產業與電力暨機械設備產業回報緊縮，食品暨紡織產業、電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業PMI呈現擴張，但擴張速度同步趨緩。

中經院指出，受到美中貿易戰帶來的不確定因素影響，全體製造業未來6個月展望指數在5月驟跌7.2個百分點轉為緊縮後，6月指數續跌5.6個百分點至42.9%。

美中貿易戰過去1年來，一直是影響全球經濟局勢的重要變數，而川習會剛落幕，美國總統川普於記者會上表示，與中國領導人習近平舉行很棒的會談，雙方同意暫不加徵新關稅，另會要求中國增加採購；市場對於這樣的進展普遍抱持樂觀態度。

陳思寬表示，美中貿易談判暫不加徵新關稅，這對台灣製造業當然是個正面訊息，不過對廠商來說，要因應這場長期戰役，分散風險還是必須要做的事。

製造業對景氣前景抱持觀望態度，也連帶影響非製造業表現，6月非製造業經理人指數（NMI）連續4個月擴張，但指數續跌2.0個百分點至52.0%。（編輯：張均懋）1080701