永豐金股臨會9成4贊成 通過合併京城銀案

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（中央社記者羅元駿台北3日電）永豐金今天召開2025年第1次股東臨時會，討論以股份轉換方式取得京城商業銀行100%股權，最後贊成討論案占出席股東總表決權數94.41%，合併案通過。

永豐金今天召開2025年第1次股東臨時會，董事長陳思寬、總經理朱士廷等人出席，討論擬以股份轉換方式取得京城銀100%股權。股臨會出席率為82.18%，經投票表決後，出席股東贊成占比達94.41%，反對占0.13%。

永豐金去年底為擴大經營版圖，擬以股權轉換方式取得京城銀行100%股權，交易架構為1股京城銀普通股，換1.15股永豐金普通股及新台幣26.75元現金。

今天股臨會中股東討論熱烈，其中，永豐銀工會提出原員工權益議題。永豐金人力資源處處長廖家宏回應，永豐金正與京城銀積極協商中，而永豐銀的獲利是來自員工們的努力，未來將屬於生命共同體、不分你我。

關於員工安置計畫啟動時點，朱士廷指出，2家上市公司目前都是獨立個體，員工安置計畫規劃與對方討論，不過尚未定案，要經主管機關同意合併之後，才會訂定股份轉換基準日。

股東會中也關心併購價金，陳思寬指出，合併價格都有經過律師、會計師評估，永豐金一定會站在股東立場思考。永豐金財務長許如玫表示，收購價金約為599億元，資金來源為50%發行新股、50%舉債支應。

許如玫說明，此次併購案對象以京城銀行為主體，不包含京城銀國際租賃，主要考量風險胃納與永豐有所差異，而京城證券主要為自營業務，評估合併綜效後也不予合併，未來擬進行清算。

針對京城銀租賃子公司的標售計畫，許如玫進一步說明，永豐金有對租賃的呆帳做盡職調查（Due Diligence），認為租賃的風險態樣與永豐金有明顯差異，為延續永豐金的風險胃納，擬在合併案通過後由過度小組處分特定風險資產，維持永豐金的指引（guidance）。

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朱士廷說，「併購若沒有綜效，是不應該進行的；收益若無法大於費用也是不好的。」永豐銀主要據點在北北基桃竹苗，合併京城銀66個分行據點後，將達到南北平衡，未來併購綜效是大幅擴展客戶、員工及業務。他也強調，股東權益是最重要的考量。

許如玫補充，2024年12月27日董事會通過股權合併案之後，許多外資法人拜訪並了解整體併購案，而大部分法人股東都正面支持、認同永豐金與京城銀併購產生的綜效。（編輯：林家嫻）1140303