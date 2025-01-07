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永豐金併京城銀 金管會：員工等4面向列審查重點

2025/1/7 18:01
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（中央社記者謝方娪台北7日電）永豐金擬換股搭現金合併京城銀，金管會今天表示，截至目前尚未收到申請，若後續接到申請，將依金融機構合併法、企業併購法及金控法等相關法規進行審查，通案上均會將員工、股東、客戶及社會4面向列入審查重點。

2024年來金融市場併購動能湧動，除了台新金及新光金合併案外，永豐金及京城銀於2024年底召開董事會，通過以每1股京城銀普通股換新台幣26.75元現金及1.15股永豐金普通股，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，截至目前為止，金管會尚未收到永豐金及京城銀合併申請，日後若接到申請，將依金融機構合併法、企業併購法及金控法等相關法規進行審核。

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金融機構洽談合併，一般皆會先和主管機關「打招呼」，外界關注永豐金及京城銀是否早已向金管會報告，林志吉表示「不好回答」，並未證實亦未否認。至於對此合併案態度，林志吉強調，對於進行中的案件，主管機關不予評論。

林志吉指出，對於金融機構併購或合併案，金管會在通案上會顧及各方權益，包括員工、投資人、客戶及社會等，均為歷來審查合併或併購案重點。（編輯：林家嫻）1140107

林志吉
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