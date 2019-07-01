台積電財務長交棒 何麗梅專責歐亞法人看好

（中央社記者張建中新竹1日電）擔任台積電財務長及發言人近16年的何麗梅，9月1日將卸下這兩項原先職務，交棒給副財務長黃仁昭。法人認為，這一人事案讓何麗梅專責歐亞業務，展現台積電衝刺業務的決心。

台積電今天公告財務主管及發言人異動，指出黃仁昭將接任財務長及發言人職務，人事案待今年8月底前完成法定任命程序後，自9月1日起生效。

對於這一人事案，台積電並未發布新聞稿說明，僅在公告中表示，主要是何麗梅將負責歐亞業務。

何麗梅是在1999年加入台積電，之前長期擔任德碁半導體財務長多年，1999年至2003年擔任台積電會計長，2003年在前財務長兼發言人張孝威請辭，出任台灣大哥大總經理，何麗梅接替張孝威，升任財務長兼發言人至今。

法人指出，黃仁昭去年11月便接替何麗梅，以台積電法人董事代表人出任台積電重要子公司創意的董事，對於黃仁昭將進一步接替何麗梅，擔任台積電財務長兼發言人並不意外。

法人認為，去年以來美中貿易戰不斷延燒，台積電今年營運面臨成長壓力，多年來深獲創辦人張忠謀信任的何麗梅專責歐亞業務，展現台積電衝刺業務的決心。

只是何麗梅負責台積電歐亞業務已有些時日，9月1日起將卸下財務長與發言人職務，仍不免引發外界揣測，可能為退休預作準備。（編輯：楊凱翔）1080701