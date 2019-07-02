允能風場940億資金到位 拚2021年全面商轉

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）德商達德能源（wpd）允能風場已在5月資金到位，高達新台幣940億元。wpd表示，預估明年3月起開始興建風場，明年底前完成裝設44座離岸風機，風機全數在2021年正式併聯。

雲林允能離岸風場位於雲林海岸8公里外海域，經wpd耗費數年開發，於去年4月通過遴選，並於12月與台電簽約取得當年度躉購費率，總裝置容量達640MW（百萬瓦），預計2021年底前全案商轉。

德商達德能源（wpd）已在今年5月完成940億元資金到位，wpd今天舉行融資到位記者會，經濟部主秘陳怡鈴、達德董事長王雲怡、wpd執行長白嘉諾等人均出席活動。

陳怡鈴致詞時表示，允能風場融資到位有兩項重要意義，首先，允能風場是國內首座大型離岸風場融資聯貸案，同時是國內及亞太最大離岸風場融資案，代表台灣發展離岸風電是亞洲最前端。

陳怡鈴說，第二，這是台灣首座具有國產化元素的風場，能獲得本地、外商銀行融資，象徵銀行業對國內離岸風電業、供應鏈的支持。

白嘉諾說，從遴選到商轉，允能風場僅耗時2年半，可以說是創下業界紀錄。政府推動能源轉型的意志，以及行政效率受到國際肯定，wpd也將持續投資、開發台灣市場，台灣現在是離岸風電的領航者，未來也將是。

王雲怡說，達德已在台灣耕耘19年，有順風也有低潮，但有信心接受挑戰，並相信再生能源能為台灣的下一代帶來希望，台灣有最好的天然資源、政策、法律環境、最有效能的行政團隊，達德能源也會繼續投身綠能，不會讓台灣社會感到失望。

允能離岸風場目前為亞太地區最大的離岸風場專案融資案，由19家銀行所組成的銀行團包括4家本地銀行及15家外商銀行，其中，台灣本地銀行有國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山及台北富邦銀行，融資金額將近170億元，占投資案約1/4。

雲林允能離岸風場73%股權由wpd持有，另27%股權由双日公司領軍的日本投資團隊持有，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社和JXTG新日本石油能源公司等專注於長期投資能源領域的企業。（編輯：張均懋）1080702