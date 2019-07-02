企業可採手機一次性密碼轉帳 資金調度更方便

（中央社記者劉姵呈台北2日電）金管會今天宣布，開放銀行在辦理法人客戶電子銀行業務時，可提供手機APP所產生的一次性密碼轉帳大筆金額，取代實體動態密碼器，對企業戶來說資金調度將更方便。

金融監督管理委員會銀行局今天公布「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」修正案，銀行未來辦理法人客戶電子銀行業務時，可以採用增強防護機制之手機APP所產生的一次性密碼，再次確認客戶轉帳等高風險交易，確認交易屬實，交易金額就可以撥轉，對企業戶來說，往後資金調度將更為方便。

金管會銀行局表示，現行自然人使用手機的行動銀行服務，轉帳交易有金額限制，即單筆最高5萬元、一天最高10萬元，一個月最多20萬元；但企業戶則依照各銀行依企業客戶風險給予不同額度，有些單筆就能轉百萬元以上。

金管會銀行局舉實例說明，企業客戶於銀行電子銀行辦理轉帳至第3方高風險交易時，可選擇使用Soft Token進行雙重認證，除了輸入公司編號、用戶編號及密碼等基本資訊後，原本還需要攜帶實體動態密碼器才可以使用服務，但現在僅需攜帶手機即可使用銀行服務。目前金管會已核准星展銀行1家，以這項機制辦理企金客戶身分驗證的案例。（編輯：鄭雪文）1080702