新加坡誠實蜜蜂停止食物外送 數百外送員受影響

外送平台誠實蜜蜂（Honestbee）最近在台灣爆發拖欠貨款，新加坡營運總部今年5月已停止本地食物外送服務與暫停洗衣服務，約400名外送員受影響。（誠實蜜蜂提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年7月2日

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）外送平台誠實蜜蜂（Honestbee）最近在台灣爆發拖欠貨款爭議，新加坡營運總部今年5月已停止本地食物外送服務與暫停洗衣服務，約有400名外送服務員受影響。

媒體報導，誠實蜜蜂近日在台灣拖欠貨款，公司也對外公告暫停在台所有營運項目，迄今未有進一步回應。

誠實蜜蜂總部設在新加坡，原本在日本、香港、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、台灣與菲律賓推出生鮮熟食等外送服務，被認為是亞洲最大的生鮮雜貨線上採購外送平台。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）報導，2015年孫志偉（Joel Sng）、Isaac Tay及Jonathan Low共同創立誠實蜜蜂。

誠實蜜蜂今年陸續被媒體報導傳出資金困難、停止夥伴關係、拖延薪水發放與裁員等爭議。孫志偉也遭撤換執行長職務。

今年元月，誠實蜜蜂臨時暫停與平價合作社（FairPrice）的合作夥伴關係，但未明說臨時暫停的期限，結果導致消費者沒辦法透過誠實蜜蜂的外送平台買到平價合作社的貨品。

誠實蜜蜂今年稍早宣布要裁減全球員工，幅度達6%，之後又把幅度增到10%。

誠實蜜蜂也將停止在香港、印尼與泰國的食品服務鏈。另外也暫停菲律賓與日本、以及其他市場的部分合作夥伴關係。

不過，對於外界報導拖延發放新加坡員工薪水，誠實蜜蜂今年4月曾表示，會盡力確保所有員工薪水準時發放。

海峽時報報導，誠實蜜蜂從5月20日起停止在新加坡的食物外送服務，同時臨時暫停洗衣服務。誠實蜜蜂的食物外送部門與新加坡1200家餐廳有合作關係，約有400名外送服務員受到影響，其中大多數是兼職人員。（編輯：郭中翰）1080702