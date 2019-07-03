鋼品赴越洗產地輸美將課重稅 中鋼擬用他國原料

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）美將針對在韓、台製造，運到越南加工，再輸美的鋼鐵製品課徵456%關稅。經濟部表示，台塑和中鋼在越南規模較大，中鋼擬改用其他地區原料，台塑則是主攻越南內需，影響較小。

美國分別在2015年12月和2016年2月起，對南韓和台灣鋼鐵製品課徵關稅。根據統計，美國自從對南韓和台灣鋼鐵製品課徵關稅以來，越南出口到美國的耐腐蝕鋼和冷軋鋼產品的出貨量，比先前分別增加了332%和916%。

美國商務部表示，發現在越南製造、使用源自南韓或台灣底材的耐腐蝕鋼和冷軋鋼，規避美國反傾銷和反補貼關稅。因此，商務部宣布，將對在南韓或台灣製造，運到越南加工，最後出口到美國的鋼鐵製品課徵高達456%關稅。

對此，經濟部貿易局副局長劉威廉表示，美國課徵關稅對象為越南使用台灣進口商品者，至於哪些越南廠商進口台灣產品，貿易局並未掌握。

不過，根據經濟部貿易局統計，台灣出口至越南的熱軋鋼鐵產品，2015年為100萬噸，2016年為121萬噸，2017年為131萬噸，2018年為117萬噸；台灣出口至越南的冷軋鋼鐵產品，2015年出口3.27萬噸，2016年為2.99萬噸，2017年共出口3.24萬噸，2018年為3.35萬噸。

劉威廉說，熱軋鋼鐵產品2018年出口量，較2015年來成長約17%，不過4年以來，出口數額有增有減；2018年冷軋鋼鐵產品量則是較2015年成長約2.4%。

至於越南台商是否將受高關稅波及，劉威廉指出，台塑和中鋼在越南設廠規模較大。據了解，中鋼為了規避此限，擬採取因應作法，改用其他地區原料；而台塑河靜鋼鐵為鋼鐵上游廠商，進口鐵礦砂，再製熱軋鋼捲、線材等產品，主要提供越南內需市場，影響較小。（編輯：林興盟）1080703