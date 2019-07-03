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IBM收購紅帽不傷害市場競爭 公平會准了

最新更新：2019/07/03 15:21

（中央社記者潘姿羽台北3日電）IBM以340億美元收購開放源軟體公司紅帽（Red Hat），成為IBM有史以來金額最大收購案，備受市場關注，公平會委員會議考量此案沒有顯著限制競爭的不利益，今天通過不禁止結合。

IBM在全球從事各類資訊科技（IT）解決方案的開發、生產及行銷，經營企業IT軟體與系統，如伺服器、儲存系統、雲端及認知產品，以及IT建置服務，如商業諮詢及IT基礎架構服務。紅帽則是開放源軟體及相關支援服務的全球供應商，採用結合社群力量的模式，為企業客戶開發並提供各類開放源軟體服務。

IBM董事長兼執行長羅睿蘭（Ginni Rometty）去年對此案表示，收購紅帽將帶來大轉變，扭轉雲端市場的一切，而IBM將成為全球首屈一指的混合雲供應商，提供企業唯一的開放雲端解決方案，釋放雲端的完整價值。

不過因IBM收購行為符合公平交易法結合定義，且在台灣「部署導向應用程式平台」（Deployment-Centric Application Platform）的市場占有率達到公平交易法規定的結合申報門檻，須向公平交易委員會申報事業結合。

公平會委員會議今天通過結合案，主要原因是結合前IBM與紅帽在台灣「作業系統」、「事件驅動中介軟體」、「部署導向應用程式平台」等3個產品市場具有水平競爭關係，但因結合所導致市場占有率的增加幅度很有限。

公平會也詢問終端客戶、競爭對手及產業研究機構的意見，大多表示參與結合事業的產品不具有緊密替代關係；此外，結合後市場上仍有Amazon、Microsoft等大型業者持續參與競爭，公平會因此認為，IBM與紅帽結合後，不至於顯著改變市場結構，或有大幅減損競爭程度的情況。

公平會同時考慮了IBM與紅帽是否會藉由阻礙對手存取開放源程式碼、降低紅帽產品開放性、改變與現有雲端供應商的合作關係等方式，延伸市場力或損害鄰接市場競爭等疑慮，但因IBM結合後，還是得面臨來自開放源軟體社群的壓力，且可以替代紅帽產品的開放源軟體眾多，他們應沒有封鎖競爭的能力。

審查過後，公平會認為，此結合案沒有顯著限制競爭的不利益，因此不禁止結合。（編輯：鄭雪文）1080703

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