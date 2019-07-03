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精測第2季營收季增10.5% 第3季持穩

最新更新：2019/07/03 16:14

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中華精測自結6月合併營收新台幣2.51億元，月增19.5%，第2季營收6.7億元，季增10.5%。展望下半年，精測日前預期第3季維持往年趨勢，第4季能見度還不明朗。

精測自結6月合併營收2.51億元，較5月2.1億元成長19.5%，比去年同期2.64億元減少4.91%。

精測第2季自結合併營收6.7億元，較第1季6.06億元增加10.54%，符合原先法人預期。

累計今年前6月精測自結合併營收12.76億元，較去年同期16.3億元減少21.68%。

展望下半年，精測先前指出須觀察美中貿易戰因素，預期第3季可維持往年趨勢，第4季能見度不明朗。

法人指出精測第4季處於相對季節性淡季，今年精測業績可能出現歷年來首次下滑。精測仍持續切入美系手機應用處理器晶片測試，相關比重約25%。

在產品布局，精測指出所有案子進度如常，產品工程驗證如期進行，未來2年到3年全力發展探針卡產品，目前在應用處理器（AP）、射頻元件（RF）、特殊應用晶片（ASIC）應用驗證通過，網通應用可小量量產。新廠預計10月初啟用，主要以擴充探針卡產能為主，若全產能開出，可再增加2倍到3倍探針卡產能。（編輯：蘇志宗）1080703

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