京元電6月和第2季營收衝高 第3季拚新高

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）晶圓測試廠京元電自結6月合併營收新台幣21.05億元，續創單月新高，第2季營收也創單季新高。法人預估5G基地台晶片測試看增，第3季業績再拚單季新高。

京元電自結6月合併營收21.05億元，較5月20.64億元成長1.97%，比去年同期17.16億元增加22.68%。法人指出京元電6月營收續創單月新高。

京元電第2季自結合併營收60.91億元，較第1季52.6億元增加15.8%，首次單季營收破60億元，續創單季新高。

法人指出，京元電第2季包括5G基地台晶片、手機晶片、以及車用電子測試量穩健向上，歐美、中國和台灣晶片廠商客戶測試量同步增加，此外京元電合併東琳精密改善封裝成本，整體帶動業績創高。

累計今年前6月京元電自結合併營收113.51億元，較去年同期96.21億元成長17.98%。

展望第3季，法人表示，京元電在中國大陸手機品牌商晶片測試量可能受到小幅影響，不過5G基地台基礎設備所需晶片測試穩健向上，美系晶片大廠和台系手機晶片商測試持穩，推動京元電第3季業績季增10%，再拚單季新高。

其中在5G測試量，京元電先前預期今年下半年可逐步放量，5G晶片相關測試業績可望成長兩位數百分點以上，預估今年5G基地台在內相關基礎建設晶片測試業績占比可超過1成。

展望今年，法人報告預估，京元電今年整體業績可望成長20%，估今年業績有機會站上新台幣250億元，創歷年新高。（編輯：李信寬）1080704