特斯拉上海廠拚量產 影響電池供應鏈待評估

（中央社記者潘智義台北4日電）研究機構DIGITIMES Research指出，若電動車大廠 Tesla上海廠加入生產，整體產能擴大，可能在既有合作電池廠日商Panasonic外，尋求新的合作對象；但電池上游原料商認為變數仍多。

DIGITIMES Research分析師林芬卉預估，2019年松下（Panasonic）與特斯拉（Tesla）合作的1號超級電池廠（Gigafactory1）產能利用率約73%，2020年才滿載；2021年Panasonic車用電池總出貨量中，特斯拉單一客戶占比將高達7成左右。

電池上游原料供應商認為，目前特斯拉電動車所需電池依賴日商松下供貨，一向都維持良好的品質，若將來上海汽車組裝廠正式營運，到底是繼續由松下供應電池，現有的電池原料供應商也可順勢擴增產能；或者是特斯拉直接在中國找尋新的電池供應商，放棄已有口碑的日製電池，現在都言之過早。

林芬卉表示，松下很早即投入車用電池生產，在中國電池大廠寧德時代未崛起前，產業地位排名第一。Panasonic車用電池廠分布廣，包括美國、日本、中國大陸等，其中與特斯拉Tesla合資的1號超級電池廠（Gigafactory 1）產能規模最大，並以供應特斯拉Model3車款為主。

她說，今年4月特斯拉與松下看法出現分歧，特斯拉認為Model 3車款產量下滑是因為與松下合作的 1號超級電池廠產能不足所致，但松下並不認同這個說法。依據車款電池需求量，再對照 1號超級電池廠已具備的產能，計算出2019年電池廠可運用的電池產能高於Model 3電池需求量約27%以上，導致後續松下暫停與特斯拉增加投資電池生產線。（編輯：林沂鋒）1080704